كأس العالم - أبطال المونديال يعودون إلى إسبانيا

وصلت بعثة منتخب إسبانيا المتوج بلقب كأس العالم إلى الأراضي الإسبانية تمهيدا للاحتفال باللقب.

وحقق المنتخب الإسباني لقب المونديال بالتفوق على الأرجنيتن في المباراة النهائية بهدف دون مقابل.

وحطّت الطائرة التي أقلّت أبطال العالم في أرض المطار عصر الاثنين، بعد ساعات من التتويج باللقب.

ومن المنتظر أن يجد منتخب اللاروخا الشعب الإسباني في استقباله.

وتعادل منتخب إسبانيا مع فرنسا وأوروجواي في قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم برصيد لقبين.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز في النهائي السادس له تاريخيا من أًصل 7 خاضها برصيد 4 ألقاب يورو و2 كأس عالم.

وأصبح اللاروخا ثاني من يحقق اللقب بعد الفوز على بطلين سابقين في مشواره (فرنسا والأرجنتين) بالبطولة بعد إيطاليا في 1982.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يحقق الفوز بلقب كأس العالم باستقبال أقل عدد من الأهداف برصيد هدف وحيد جاء أمام بلجيكا في ربع النهائي.

وأخير أصبح اللاروخا أول منتخب في تاريخ كرة القدم يجمع ألقاب بطولة أوروبا والعالم والأولمبياد معا في نفس الوقت.

وخسر ليونيل ميسي اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة 2014، واكتفى بلقب وحيد هو 2022 والذي جاء على حساب فرنسا.

والآن لن نسهر مجددا بعد نهاية رحلة طويلة امتدت 40 يوما وحُسمت بأفضل طريقة ممكنة.

واختتمت كأس العالم 2026 بـ 104 مباراة و308 هدفا وما يقارب 7 ملايين مشجع في المدرجات.

وحاز كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا جائزة هداف البطولة برصيد 10 أهداف وهو أيضا الهداف التاريخي للبطولة برصيد 22 هدفا.