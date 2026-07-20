توتو ميركاتو: مودريتش يجدد تعاقده مع ميلان هذا الأسبوع

يستعد لوكا مودريتش لتجديد عقده مع ميلان خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدا هذا الأسبوع.

لوكا مودريتش النادي : ميلان ميلان

وبحسب صحيفة توتو ميركاتو، سيوقع مودريتش على عقد جديد لمدة موسم واحد، من المنتظر إبرامه منتصف الأسبوع الجاري.

وأضاف التقرير أن الراتب سيظل كما هو في الموسم الماضي، بنحو 3.5 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز.

ويحظى استمرار مودريتش بدعم من مدرب الفريق روبن أموريم، الذي أكد أهمية اللاعب داخل الفريق.

وقال أموريم: "هو لاعب مهم بالنسبة لنا، خاصة في بداية الموسم من أجل التحكم في الاستحواذ".

وأضاف "لن يشارك في كل المباريات، لكننا نريد الاعتماد عليه خلال الموسم المقبل".

وفيما يخص مستقبله الدولي، لا يزال موقف مودريتش مع منتخب كرواتيا غير محسوم.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب عقد جلسة مع المدرب الجديد سلافن بيليتش، الذي أعرب عن رغبته في استمراره مع المنتخب، مع ترك القرار النهائي له.

كما ترددت أنباء عن إمكانية اعتزال مودريتش دوليا خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر المقبل.

ويأتي ذلك في ظل رغبة ميلان في الحفاظ على خبرات اللاعب، ضمن سعي الفريق للمنافسة في الموسم الجديد.

وكان مودريتش قد شارك مع كرواتيا في كأس العالم 2026.

وخرجت كرواتيا من دور الـ 32 بعد الخسارة من إسبانيا بهدفين مقابل هدف.

وانضم مودريتش لميلان في بداية الموسم الماضي بصفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد.

وشارك مودريتش في 37 مباراة بقميص ميلان وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة أهداف.