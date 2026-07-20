كأس العالم - نهاية رحلة رودي جارسيا مع بلجيكا

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 15:51

كتب : FilGoal

رودي جارسيا - بلجيكا

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم يوم الاثنين عدم تمديد تعاقده مع الفرنسي رودي جارسيا مدرب الشياطين الحمر.

وودعت بلجيكا كأس العالم 2026 من ربع النهائي على يد إسبانيا التي توجت باللقب في النهاية.

وأفاد الاتحاد البلجيكي في بيان: "لن يمدد رودي جارسيا والاتحاد البلجيكي لكرة القدم العقد الذي ينتهي في 31 يوليو 2026".

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وتولى رودي جارسيا منصب المدير الفني للمنتخب البلجيكي في 1 فبراير 2025، خلفًا لدومينيكو تيديسكو.

وتحت قيادته الفنية، ضمن منتخب بلجيكا البقاء في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، كما تأهل إلى كأس العالم 2026.

وفي المونديال، ودّع المنتخب البلجيكي البطولة من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام إسبانيا، التي تُوجت لاحقًا بلقب كأس العالم.

وقال المدير الرياضي فينسنت مانارت: "لا شك أن رودي جارسيا لعب دورًا محوريًا في إعادة منتخب بلجيكا إلى الطريق الصحيح".

وأضاف "لقد تولى المهمة في ظروف رياضية ومالية صعبة، وبفضل التزامه وخبرته، استعاد الفريق تماسكه وحقق نتيجة مميزة في آخر نسخة من كأس العالم".

وأتم "أعمل حاليا على التحضير لمرحلة جديدة، تتضمن تعيين مدرب جديد للمنتخب".

وقال رودي جارسيا: "بعد مناقشات مع الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، قررنا عدم تمديد الرحلة المميزة التي جمعتنا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية".

وتابع "أغادر بلجيكا وهي في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، وضمن أفضل 8 منتخبات في العالم. أشكر مجموعتي الرائعة من اللاعبين، والمدير الرياضي فينسنت مانارت، والجماهير التي ساندتنا طوال مشوارنا في كأس العالم".

وأتم "أتمنى لبلجيكا كل النجاح في مواصلة عملية تجديد الأجيال التي كنت فخورًا بالمساهمة في إطلاقها".

وتواجد المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة إلى جانب مصر ونيوزيلندا وإيران.

واحتل صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن مصر.

رودي جارسيا بلجيكا كأس العالم
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