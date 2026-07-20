عكس تصريحات رئيس الاتحاد.. سكاي: جلسة بين مالديني وجوارديولا لقيادة إيطاليا

بات الكشف عن مدرب منتخب إيطاليا الجديد قريبا رغم عدم اتضاح هوية المدرب حتى الآن.

وعكس تصريحات جيوفاني مالاجو رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عبر موقع كالتشيو ميركاتو، كشفت شبكة سكاي عن مفاوضات قوية مع بيب جوارديولا.

وكشفت سكاي عن سفر الثنائي باولو مالديني المدير الرياضي بالاتحاد الإيطالي وليناردو المستشار الفني إلى برشلونة خصيصا لمقابلة جوارديولا والتفاوض معه.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الإيطالي يبذل جهودا جادة لتولي جوارديولا منصب المدير الفني للمنتخب.

وينتظر الاتحاد الإيطالي بعد جلسة جوارديولا مع مالديني، حسم المدرب الإسباني قراره بشأن المنصب.

بينما صرح جيوفاني مالاجو رئيس الاتحاد الإيطالي عبر كالتشيو ميركاتو قائلا: "اختيار مدرب منتخب إيطاليا بات قريبا جدا، نحتاج بضعة أيام فقط قبل الإعلان".

وشدد "يجب أن يكون هناك اتفاق كامل بيني وبين مالديني المدير الرياضي وليناردو المستشار الفني".

وأوضح "الاختيار لا يتعلق بالجانب الفني فقط لكن بالوضع المالي أيضا، البعض يطالب بالتعاقد مع اسم كبير، لكن بالنظر لمطالبه فالميزانية المتاحة بعيدة تماما عن التعاقد مع مدرب من الصف الأول في الوقت الحالي".

وتابع "هناك أسماء أخرى مطروحة بخلاف روبرتو مانشيني وأندريا بيرلو".

وكشف مالاجو "شاهدنا نهائي كأس العالم بين ليونيل سكالوني ولويس دي لا فوينتي، الأول لم يكن يملك سيرة ذاتية كبيرة وحقق نجاحا مذهلا، والثاني جاء من قطاع الناشئين".

واختتم رئيس الاتحاد الإيطالي تصريحاته "ما حدث في قرار إلغاء إيقاف فولارين بالوجون تجاوز كل الخطوط، ويجب أن تظل الرياضة مستقلة لأن تدخل السياسة بشكل أكبر يضر اللعبة".

وأقيل جينارو جاتوزو مدرب إيطاليا، من تدريب الآزوري بعد الفشل في التأهل لكأس العالم 2026.

وتوج منتخب إيطاليا بطلا ليورو 2020 تحت قيادة روبرتو مانشيني.

ولكن رحيل مانشني المفاجئ في أغسطس 2023 ليتولى تدريب المنتخب السعودي، قد يبعده عن قائمة الخيارات بعد وصف رحيله بـ"الخيانة".

وتولى سباليتي بعدها تدريب المنتخب، قبل أن يرحل في يونيو 2025 بعد الخسارة أمام النرويج في تصفيات كأس العالم، ليقود جاتوزو المنتخب الإيطالي حتى الفشل في التأهل للمونديال.

وحسم منتخب البوسنة والهرسك تأهله إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب إقصاء إيطاليا بالملحق الأوروبي.

وتغلب منتخب البوسنة والهرسك على إيطاليا بركلات الترجيح 4-1 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وغاب منتخب إيطاليا عن المشاركة في كأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي.