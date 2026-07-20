تقرير: اتفاق بين إدارة الأهلي وأشرف داري لحين تعاقده مع ناد جديد

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 15:24

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي - الأهلي - أشرف داري

توصلت إدارة الأهلي لاتفاق مع المدافع المغربي أشرف داري لحين تعاقده مع ناد جديد.

أشرف داري

النادي : الأهلي

الأهلي

وعاد أشرف داري إلى صفوف الأهلي بعد انتهاء إعارته مع كالمار السويدي.

وكشف موقع برلمان سبور المغربي أن إدارة الأهلي توصلت لاتفاق مع أشرف داري يقضي بتحمل راتبه خلال الفترة المقبلة لحين التوصل لاتفاق مع ناد جديد.

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ويأتي ذلك في ظل تكثيف إدارة الأهلي اتصالاتها لتسويق المدافع المغربي هذا الصيف.

ويرتبط أشرف داري بتعاقد مع الأهلي حتى صيف 2028.

وعانى داري من تكرار الإصابات خلال مسيرته مع الأهلي.

وخرج داري البالغ من العمر 26 عامًا من حسابات الأهلي الفنية وانضم إلى كالمار معارا حتى نهاية الموسم الماضي، لكنه مرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2028.

صاحب الـ 26 عاما انضم إلى الأهلي في بداية الموسم الماضي قادما من بريست الفرنسي قبل أن ينتقل إلى كالمار على سبيل الإعارة.

وانضم المدافع المغربي أشرف داري للأهلي في الموسم الماضي لكنه لم يشارك كثيرا مع الأحمر بسبب تكرر الإصابات، ليغادر على سبيل الإعارة في يناير الماضي إلى نادي كالمار السويدي.

وخاض داري 9 مباريات مع كالمار في الدوري السويدي دون أن يغيب عن أي مباراة طوال فترة إعارته.

ونجح المدافع المغربي في تسجيل هدفا مع فريقه السويدي وغاب عن آخر جولة بعد انتهاء إعارته.

وشارك داري في 7 مباريات بقميص الأهلي منذ بداية الموسم الماضي كان منها 3 خلال فترة التوقف الحالية في بطولتي كأس عاصمة مصر وكأس مصر.

وغاب داري عن 16 مباراة خلال الموسم مع الأهلي بسبب الإصابة.

الأهلي أشرف داري
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