جدو: لم نستغن عن رمضان صبحي.. ونبحث عن بديل مايلي

نفى محمد ناجي جدو المدرب المساعد لبيراميدز، نية النادي الاستغناء عن رمضان صبحي لاعب الفريق.

وقال جدو في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "لم يتم الاستغناء عن رمضان صبحي، ولم تنته مشكلة المنشطات بعد."

وأضاف "رمضان قدم استئنافا والأمر أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، ونأمل في أن يتم قبول الاستئناف ليشارك في التدريبات."

وتعرض رمضان صبحي للإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب المنشطات.

فيما كشف حازم خميس رئيس المنظومة المصرية لمكافحة المنشطات: "عينة رمضان صبحي كان بها خلل في بعض الأمور الخاصة بالأكواد".

وأضاف خميس "القرار النهائي في قضية رمضان صبحي سيخرج من المحكمة الدولية، وهذه الحالة هي أول واقعة من نوعها في مصر، وإذا حدثت عقوبة ستكون على اللاعب والمنظمة المصرية".

وفي يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024 قررت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات رفع الإيقاف عن رمضان صبحي.

وتم الطعن على قرار رفع الإيقاف عن رمضان صبحي ليتحول الأمر إلى المحكمة الرياضية (كاس).

وعن بديل فيستون مايلي الذي انتقل لأهلي طرابلس الليبي، قال جدو "لم يتم تحديد بديل مايلي بعد، مازالنا نبحث عن البديل."

واستدرك "لكننا نمتلك لاعبين مميزين في الهجوم مثل زيكو وعودة الفاخوري ومروان حمدي، الذين يستطيعون تعويضه."

وأتم حديثه عن رولاني موكوينا مدرب الفريق الجديد "موكوينا يمتلك خبرات في المنطقة العربية والإفريقية، مع صنداونز والوداد، وفي الجزائر وليبيا."

وتابع "موكوينا لديه طموح كبير، ويعلم جيدا المطلوب منه، ويمتلك خبرة كبيرة ولديه حماس كبير."

وتوج بيراميدز الموسم الماضي بلقب كأس مصر، وحقق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.

وينافس بيراميدز في الموسم المقبل، على لقب دوري أبطال إفريقيا.