أستون فيلا يتعاقد مع جواو جوميز

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 14:44

كتب : Filgoal Team

جواو جوميز - أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا تعاقده مع البرازيلي جواو جوميز قادما من ولفرهامبتون.

جواو جوميز

النادي : أستون فيلا

أستون فيلا

وتعد تلك الصفقة الثانية لأستون فيلا في الصيف بعد ضم السويسري يوهان مانزامبي قادما من فرايبورج، في صفقة انتقال بلغت 50 مليون جنيه إسترليني.

ورحل يوري تيليمانس لاعب وسط أستون فيلا، إلى مانشستر يونايتد، فيما من المنتظر أن يرحل مورجان روجرز خلال الصيف.

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وقال مات جاكسون المدير الرياضي لنادي ولفرهامبتون: "يستحق جواو كل ما يحصل عليه، إنه من نوع اللاعبين المحترفين الذين يحبهم المدربون واللاعبون، لذا سيستمر في كونه اللاعب المتميز الذي نعرفه".

وخاض جوميز الموسم الماضي 41 مباراة مع ولفرهامبتون في كافة البطولات، سجل خلالهم هدفا وحيدا، وصنع 3 أهداف.

وانضم جوميز إلى ولفرهامبتون قادما من فلامنجو عام 2023.

وتوج جوميز بألقاب الدوري والكأس والسوبر البرازيليين مع فلامنجو، بالإضافة إلى لقب كوبا ليبرتادورس.

إجمالا شارك جوميز في 130 مباراة مع ولفرهامبتون منذ انضمامه إلى الفريق.

جوميز صاحب الـ 25 عاما، خاض 10 مباراة دولية بقميص المنتخب البرازيلي، ولكن لم يتواجد بصحبة منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

أستون فيلا جواو جوميز
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