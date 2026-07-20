تقرير مغربي: بسبب المقابل المالي.. الأهلي يرفض عرضا من الجيش الملكي لضم رضا سليم

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 14:40

كتب : FilGoal

رضا سليم - الجيش الملكي

رفضت إدارة النادي الأهلي عرضا من الجيش الملكي المغربي لضم رضا سليم بسبب ضعف المقابل المالي.

وكان رضا سليم قد انضم إلى الجيش الملكي الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وكشف موقع برلمان سبور المغربي أن إدارة الأهلي رفضت عرضا من الجيش الملكي المغربي بقيمة 400 ألف دولار للتعاقد مع رضا سليم بشكل نهائي.

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وأشار التقرير إلى أن رفض الأهلي جاء بسبب ضعف المقابل المالي المقدم من إدارة النادي المغربي.

وأوضح التقرير أن ذلك يأتي في ظل امتلاك عرض مالي أكبر من أحد الأندية الليبية.

وكشف التقرير أن رضا سليم يرغب بقوة في العودة إلى صفوف الجيش الملكي ويحاول إقناع إدارة الأهلي لتقديم مرونة أكبر في المفاوضات المقبلة.

وخاض رضا سليم 38 مباراة مع الجيش الملكي الموسم الماضي في مختلف المسابقات.

وساهم سليم في 11 هدفا إذ سجل 6 وصنع 5 آخرين.

وحقق الجيش الملكي وصافة دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة من صنداونز.

وانضم رضا سليم إلى الأهلي في صيف 2023 وعاد إلى الجيش الملكي بعد موسمين فقط لكن على سبيل الإعارة.

وساهم رضا سليم في 8 أهداف بقميص الأهلي في 44 مباراة خاضهم مع الفريق.

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