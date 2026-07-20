بي إن: لقاء مصر والأرجنتين الأعلى مشاهدة.. وكل مباريات الفراعنة ضمن أول 10

كأس العالم - بعد النسخة الحالية.. ارتفاع لاعبي برشلونة المتوجين باللقب إلى 20

كأس العالم - بعد التتويج باللقب.. رودري يدخل قائمة "العظماء السبعة"

ديشامب: قرار مغادرتي لم يكن نابعا مني.. البيئة كانت لا تطاق