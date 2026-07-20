بي إن: لقاء مصر والأرجنتين الأعلى مشاهدة.. وكل مباريات الفراعنة ضمن أول 10

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 14:26

كتب : FilGoal

مصر - الأرجنتين - محمد صلاح - ميسي

مصر الجزائر المغرب كأس العالم
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