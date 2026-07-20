حسام عبد المجيد يوجه رسالة لجماهير لودوجوريتس "أعدكم بالفوز بالألقاب"

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حسام عبد المجيد يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى لودوجورتس البلغاري

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مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد حسم تجديد عقد حسام حسن.. ومدة التعاقد

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بعد عودة أبو ريدة.. مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد الاجتماع المقبل