كأس العالم - بعد النسخة الحالية.. ارتفاع لاعبي برشلونة المتوجين باللقب إلى 20

توج ثمانية لاعبين من برشلونة بلقب كأس العالم 2026 رفقة منتخب إسبانيا.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم بعد الفوز على الأرجنتين بهدف دون مقابل سجله فيران تونس في الشوط الإضافي الثاني.

وعندما فاز منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2010 كان الفريق يمتلك ثمانية لاعبين بين صفوفه من برشلونة أيضا.

وارتفع عدد اللاعبين المتوجين بلقب كأس العالم وهم لاعبون مع برشلونة إلى 20.

وجاءت قائمة اللاعبين المتوجين من برشلونة بكأس العالم كالآتي:

- روماريو مع البرازيل 94

- ريفالدو مع البرازيل 2002

- (فيكتور فالديز - كارلوس بويول - جيرار بيكيه - تشافي - أندريه إنييستا - بيدرو - ديفيد فيا) مع إسبانيا 2010

- (صامويل أومتيتي - عثمان ديمبيلي) مع فرنسا 2018

- (جوان جارسيا - باو كوبارسي - إريك جارسيا - جافي - بيدري - داني أولمو - فيران توريس - لامين يامال) مع إسبانيا 2026

ووصل منتخب إسبانيا لـ 38 مباراة متتالية دون خسارة وهو ما يعني تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم إيطاليا.

وتعادل منتخب إسبانيا مع فرنسا وأوروجواي في قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم برصيد لقبين.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز في النهائي السادس له تاريخيا من أًصل 7 خاضها برصيد 4 ألقاب يورو و2 كأس عالم.

وأصبح منتخب إسبانيا ثاني من يحقق اللقب بعد الفوز على بطلين سابقين في مشواره (فرنسا والأرجنتين) بالبطولة بعد إيطاليا في 1982.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يحقق الفوز بلقب كأس العالم باستقبال أقل عدد من الأهداف برصيد هدف وحيد جاء أمام بلجيكا في ربع النهائي.

وأخير أصبح اللاروخا أول منتخب في تاريخ كرة القدم يجمع ألقاب بطولة أوروبا والعالم والأولمبياد معا في نفس الوقت.

وخسر ليونيل ميسي اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة 2014، واكتفى بلقب وحيد هو 2022 والذي جاء على حساب فرنسا.

والآن لن نسهر مجددا بعد نهاية رحلة طويلة امتدت 40 يوما وحُسمت بأفضل طريقة ممكنة.

واختتمت كأس العالم 2026 بـ 104 مباراة و308 هدفا وما يقارب 7 ملايين مشجع في المدرجات.

وحاز كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا جائزة هداف البطولة برصيد 10 أهداف وهو أيضا الهداف التاريخي للبطولة برصيد 22 هدفا.