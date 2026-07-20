كأس العالم - بعد التتويج باللقب.. رودري يدخل قائمة "العظماء السبعة"

حفر رودري قائد منتخب إسبانيا اسمه بين عظماء كرة القدم عقب تتويجه بلقب كأس العالم.

رودري هيرنانديز النادي : مانشستر سيتي إسبانيا

وتوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم بعد الفوز على الأرجنتين بهدف دون مقابل سجله فيران تونس في الشوط الإضافي الثاني.

وبات رودري سابع لاعب تاريخيا يتوج بألقاب كأس العالم ودوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية واللقب القاري لمنتخب بلادهم.

وجاءت قائمة العظماء السبعة كالآتي:

- الألماني فرانز بيكنباور

- الألماني جيرد مولر

- البرازيلي ريفالدو

- البرازيلي رونالدينيو

- الفرنسي زين الدين زيدان

- الارجنتيني ليونيل ميسي

- الإسباني رودري

ووصل منتخب إسبانيا لـ 38 مباراة متتالية دون خسارة وهو ما يعني تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم إيطاليا.

وتعادل منتخب إسبانيا مع فرنسا وأوروجواي في قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم برصيد لقبين.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز في النهائي السادس له تاريخيا من أًصل 7 خاضها برصيد 4 ألقاب يورو و2 كأس عالم.

وأصبح منتخب إسبانيا ثاني من يحقق اللقب بعد الفوز على بطلين سابقين في مشواره (فرنسا والأرجنتين) بالبطولة بعد إيطاليا في 1982.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يحقق الفوز بلقب كأس العالم باستقبال أقل عدد من الأهداف برصيد هدف وحيد جاء أمام بلجيكا في ربع النهائي.

وأخير أصبح اللاروخا أول منتخب في تاريخ كرة القدم يجمع ألقاب بطولة أوروبا والعالم والأولمبياد معا في نفس الوقت.

وخسر ليونيل ميسي اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة 2014، واكتفى بلقب وحيد هو 2022 والذي جاء على حساب فرنسا.

والآن لن نسهر مجددا بعد نهاية رحلة طويلة امتدت 40 يوما وحُسمت بأفضل طريقة ممكنة.

واختتمت كأس العالم 2026 بـ 104 مباراة و308 هدفا وما يقارب 7 ملايين مشجع في المدرجات.

وحاز كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا جائزة هداف البطولة برصيد 10 أهداف وهو أيضا الهداف التاريخي للبطولة برصيد 22 هدفا.