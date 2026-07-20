ديشامب: قرار مغادرتي لم يكن نابعا مني.. البيئة كانت لا تطاق

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 13:01

كتب : FilGoal

ديديه ديشامب

تحدث ديديه ديشامب مدرب فرنسا السابق، لأول مرة عن قرار رحيله عن تدريب الديوك عقب كأس العالم 2026.

ونال منتخب فرنسا المركز الرابع في كأس العالم، بعد الخسارة أمام إنجلترا بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقال ديشامب في تصريحات لقناة M6 الفرنسية: "سأقولها بكل صدق، لم يكن قرار رحيلي نابعا مني، بل من وجود بيئة لا تُطاق، لا يستحقها المنتخب الفرنسي."

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وأكمل "قرار مغادرتي لم يكن يتعلق بي شخصيا بل لحماية المنتخب."

وأضاف المدرب المتوج بمونديال 2018 كمدرب "سأستغل الوقت للتعافي، لكنني لا أريد أن أبقى غير نشط أيضًا."

وأتم "اتخذت قرارا مدروسا بعناية وليس متسرعا، فهو ليس من أجلي إنها لمصلحة المنتخب الفرنسي."

وقاد ديشامب منتخب فرنسا لتحقيق كأس العالم 2018، ودوري الأمم الأوروبية 2021، إلى جانب الوصول لنهائي يورو 2016، وكأس العالم 2022.

وخلال 185 مباراة لعب فيها منتخب فرنسا تحت قيادة ديشامب، حقق 120 انتصارا، وتعادل في 35 وخسر 30.

وتولى ديشامب تدريب منتخب فرنسا في عام 2012 خلفا للمدرب السابق لوران بلان.

ويعد ديشامب من بين 3 أسماء فقط نجحت في تحقيق لقب كأس العالم كلاعب ومدرب، مع البرازيلي ماريو زاجالو، والألماني فرانس بيكنباور.

وفاز ديشامب بلقب كأس العالم مع فرنسا كلاعب وقائد للفريق 1998، و2018 كمدرب في البطولة التي أقيمت في روسيا.

وتوجت فرنسا بلقبين فقط لكأس العالم طوال تاريخها، بالتساوي مع إسبانيا، وأوروجواي.

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