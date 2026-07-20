كأس العالم - مورجان روجرز يخضع للكشف الطبي مع تشيلسي

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 12:57

كتب : FilGoal

مورجان روجرز - إنجلترا

يخضع مورجان روجرز نجم أستون فيلا للكشف الطبي مع تشيلسي يوم الاثنين.

ونشرت شبكة سكاي سبورتس لقطات لدخول روجرز من أجل الخضوع للكشف الطبي.

وتوصل نادي تشيلسي لاتفاق شفهي مع أستون فيلا لضم مورجان روجرز.

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ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن الصفقة ستتم مقابل 117 مليون جنيه إسترليني.

وسيوقع اللاعب على عقد لمدة 6 مواسم مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب يرغب في الانتقال لصفوف تشيلسي تحت قيادة تشابي ألونسو المدير الفني الجديد.

وفضًل اللاعب الانتقال لصفوف تشيلسي على حساب أرسنال الذي سبق وأبدى اهتماما باللاعب الإنجليزي.

صاحب الـ 23 عاما يشغل مركزي الجناح وصانع الألعاب.

وسيصبح روجرز أغلى لاعب إنجليزي على الإطلاق برصيد متفوقا على إيليوت أندرسون الذي انتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 116 مليون جنيه إسترليني الصيف الجاري.

كما سيكون ثاني أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد السويدي ألكسندر إيزاك الذي انضم لصفوف ليفربول الموسم الماضي مقابل 125 مليون جنيه إسترليني.

وانضم روجرز من ميدلسبره إلى أستون فيلا في فبراير 2024 مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني.

وبقميص الفيلانز سجل 31 هدفا وصنع 29 في 125 مباراة في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الأوروبي معيدا الفريق للألقاب القارية.

وبدأ اللاعب مسيرته في أكاديمية وست بروميتش ألبيون ومانشستر سيتي.

وتواجد روجرز في قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في كأس العالم 2026 والتي تتنافس على البرونزية مع فرنسا في مباراة المركز الثالث.

تشيلسي أستون فيلا مورجان روجرز
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