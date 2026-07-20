كأس العالم - رودري: أكن كل التقدير لـ ميسي وما تمكن من تحقيقه

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 12:54

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - رودري - إسبانيا - الأرجنتين

أشاد رودري قائد منتخب إسبانيا بتاريخ ليونيل ميسي في كرة القدم ومع منتخب الأرجنتين.

وخسر منتخب الأرجنتين فرصة التتويج باللقب للمرة الثانية تواليا بالسقوط أمام إسبانيا بنتيجة 1-0 في النهائي.

وقال رودري لشبكة ESPN "مجرد التقاط صورة مع ليونيل ميسي أثناء مصافحة قادة المنتخبين قبل المباراة، أمر يعبر عما يمثله هو للكرة".

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وتابع "لا يمكنني القول سوى أنني أكن له كل التقدير والاحترام لما تمكن من تحقيقه ولما يمثله كقيمة".

واختتم رودري تصريحاته "رأيت ميسي يبكي عقب نهاية المباراة، وأعتقد أن ذلك بسبب تفهمه لما قدمه كلاعب وللكرة الأرجنتينية".

ووصل منتخب إسبانيا لـ 38 مباراة متتالية دون خسارة وهو ما يعني تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم إيطاليا.

وتعادل منتخب إسبانيا مع فرنسا وأوروجواي في قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم برصيد لقبين.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز في النهائي السادس له تاريخيا من أًصل 7 خاضها برصيد 4 ألقاب يورو و2 كأس عالم.

وأصبح منتخب إسبانيا ثاني من يحقق اللقب بعد الفوز على بطلين سابقين في مشواره (فرنسا والأرجنتين) بالبطولة بعد إيطاليا في 1982.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يحقق الفوز بلقب كأس العالم باستقبال أقل عدد من الأهداف برصيد هدف وحيد جاء أمام بلجيكا في ربع النهائي.

وأخير أصبح اللاروخا أول منتخب في تاريخ كرة القدم يجمع ألقاب بطولة أوروبا والعالم والأولمبياد معا في نفس الوقت.

وخسر ليونيل ميسي اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة 2014، واكتفى بلقب وحيد هو 2022 والذي جاء على حساب فرنسا.

والآن لن نسهر مجددا بعد نهاية رحلة طويلة امتدت 40 يوما وحُسمت بأفضل طريقة ممكنة.

واختتمت كأس العالم 2026 بـ 104 مباراة و308 هدفا وما يقارب 7 ملايين مشجع في المدرجات.

وحاز كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا جائزة هداف البطولة برصيد 10 أهداف وهو أيضا الهداف التاريخي للبطولة برصيد 22 هدفا.

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