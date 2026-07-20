كأس العالم - نيكو باز: أعد الجماهير بإعادة اللقب إلى الأرجنتين

وجه نيكو باز لاعب منتخب الأرجنتين رسالة مؤثرة عقب خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام منتخب إسبانيا.

نيكو باز النادي : كومو الأرجنتين

وخسر منتخب الأرجنتين فرصة التتويج باللقب للمرة الثانية تواليا بالسقوط أمام إسبانيا بنتيجة 1-0 في النهائي.

وكتب باز عبر حسابه على إنستجرام: "اليوم أكثر من أي وقت مضى، فخور بتمثيل هذا البلد وهذا المنتخب، وبأن أكون جزءا من مجموعة مذهلة تقاتل من أجل هذه الألوان".

وأضاف "أستطيع فقط أن أقول شكرا، وأعد بأن أبذل كل ما لدي من أجل إعادة هذه الكأس إلى الأرجنتين مرة أخرى".

وحرص اللاعب على تهنئة المنتخب الإسباني، قائلا: "تهانينا لإسبانيا ولكل الشعب الإسباني، وعاشت الأرجنتين دائما في السراء والضراء".

وشارك باز في مباراتين خلال البطولة، أمام الجزائر والأردن، دون الظهور في نهائي المسابقة.

ويعد اللاعب، المولود في إسبانيا، أول من يواجه منتخب بلده الأصلي في نهائي كأس العالم، رغم اختياره تمثيل الأرجنتين دوليا.

ويحمل باز خلفية كروية مميزة، إذ يعد نجل بابلو باز الذي سبق له تمثيل الأرجنتين في كأس العالم 1998.

ويأتي ذلك في ظل توجه المنتخب الأرجنتيني لبدء مرحلة جديدة بعد خسارة اللقب، مع تطلع الجيل الحالي لاستعادة البطولة مستقبلا.

ووصل منتخب إسبانيا لـ 38 مباراة متتالية دون خسارة وهو ما يعني تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم إيطاليا.

وتعادل منتخب إسبانيا مع فرنسا وأوروجواي في قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم برصيد لقبين.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز في النهائي السادس له تاريخيا من أًصل 7 خاضها برصيد 4 ألقاب يورو و2 كأس عالم.

وأصبح منتخب إسبانيا ثاني من يحقق اللقب بعد الفوز على بطلين سابقين في مشواره (فرنسا والأرجنتين) بالبطولة بعد إيطاليا في 1982.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يحقق الفوز بلقب كأس العالم باستقبال أقل عدد من الأهداف برصيد هدف وحيد جاء أمام بلجيكا في ربع النهائي.

وأخير أصبح اللاروخا أول منتخب في تاريخ كرة القدم يجمع ألقاب بطولة أوروبا والعالم والأولمبياد معا في نفس الوقت.

وخسر ليونيل ميسي اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة 2014، واكتفى بلقب وحيد هو 2022 والذي جاء على حساب فرنسا.

والآن لن نسهر مجددا بعد نهاية رحلة طويلة امتدت 40 يوما وحُسمت بأفضل طريقة ممكنة.

واختتمت كأس العالم 2026 بـ 104 مباراة و308 هدفا وما يقارب 7 ملايين مشجع في المدرجات.

وحاز كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا جائزة هداف البطولة برصيد 10 أهداف وهو أيضا الهداف التاريخي للبطولة برصيد 22 هدفا.