كأس العالم - دي لا فوينتي عن وعد كوكوريا: لست قبيحا وعليه الوفاء بوعده

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 12:23

كتب : FilGoal

لويس دي لا فوينتي - كأس العالم

سخر لويس دي لا فوينتي من وعد بعض اللاعبين وعلى رأسهم مارك كوكوريا بوضع وشم لوجه المدرب حال التتويج بلقب

وكان كوكوريا قد تعهد قبل البطولة بوضع وشم لوجه مدربه حال تتويج إسبانيا باللقب، وهو ما تحقق بعد الفوز على منتخب الأرجنتين في النهائي بهدف سجله فيران توريس في الوقت الإضافي.

وقال لويس دي لا فوينتي في المؤتمر الصحفي: "اللاعبون ارتكبوا خطأ بالوعد بوضع وجهي وشما حال التتويج بكأس العالم".

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وشدد مازحا "لكنهم رجال يحترمون كلمتهم وأنتظر أن يوفوا بوعدهم".

وتابع "إذا قلت شيئا فعليك الوفاء به، لست قبيحا إلى هذا الحد المرعب لكي يضعوا الوشم في مكان لا تتم رؤيته".

واختتم دي لا فوينتي تصريحاته "في الحقيقة الأمر يضحكني وأنا فخور بما فعلوه، ولكن رسالتي لهم إذا قلت شيئا عليك الوفاء به".

ووصل منتخب إسبانيا لـ 38 مباراة متتالية دون خسارة وهو ما يعني تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم إيطاليا.

وتعادل منتخب إسبانيا مع فرنسا وأوروجواي في قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم برصيد لقبين.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز في النهائي السادس له تاريخيا من أًصل 7 خاضها برصيد 4 ألقاب يورو و2 كأس عالم.

وأصبح منتخب إسبانيا ثاني من يحقق اللقب بعد الفوز على بطلين سابقين في مشواره (فرنسا والأرجنتين) بالبطولة بعد إيطاليا في 1982.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يحقق الفوز بلقب كأس العالم باستقبال أقل عدد من الأهداف برصيد هدف وحيد جاء أمام بلجيكا في ربع النهائي.

وأخير أصبح اللاروخا أول منتخب في تاريخ كرة القدم يجمع ألقاب بطولة أوروبا والعالم والأولمبياد معا في نفس الوقت.

وخسر ليونيل ميسي اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة 2014، واكتفى بلقب وحيد هو 2022 والذي جاء على حساب فرنسا.

والآن لن نسهر مجددا بعد نهاية رحلة طويلة امتدت 40 يوما وحُسمت بأفضل طريقة ممكنة.

واختتمت كأس العالم 2026 بـ 104 مباراة و308 هدفا وما يقارب 7 ملايين مشجع في المدرجات.

وحاز كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا جائزة هداف البطولة برصيد 10 أهداف وهو أيضا الهداف التاريخي للبطولة برصيد 22 هدفا.

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