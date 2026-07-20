صحيفة إسبانية: رودري تحدى رغبة ترامب

أبرزت الصحف الإسبانية لقطة محرجة لدونالد ترامب رئيس أمريكا، أثناء تسلم لاعبو المنتخب كأس العالم 2026.

وتوج منتخب إسبانيا بكأس العالم بعد الفوز أمام الأرجنتين في المباراة النهائية بهدف نظيف.

وتولى دونالد ترامب إلى جانب جياني إنفانتينو رئيس فيفا، تسليم الميداليات للاعبي المنتخبين وطاقم الحكام.

وقدم الثنائي الكأس إلى رودري قائد إسبانيا، ليبقى ترامب في المقدمة.

وذكرت صحيفة ماركا إلى أنه رغم إشارات إنفانتينو الواضحة التي تحث ترامب على التنحي جانبا والسماح لأبطال العالم المتوجين بالاستمتاع باللقب، إلا أنه بدا مترددا في الابتعاد عن مركز الصورة، في لقطة محرجة للرئيس الأمريكي.

وأشارت صحيفة لا بانجوارديا الإسبانية، إلى أن رودي قائد إسبانيا تحدى رغبة ترامب ولم يرفع الكأس في وجوده.

وبقي ترامب بجانب لاعبي إسبانيا بحضور أقل مما كان يأمل، حسب وصف الصحيفة.

President Donald J. Trump presents the World Cup Trophy to Spain, the 2026 @FIFAWorldCup Champions! 🏆 pic.twitter.com/SHsoBhYm1b — The White House (@WhiteHouse) July 19, 2026

وليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها ترامب، خلال حفل توزيع جوائز، الظهور كأحد الأبطال كما حدث في تتويج تشيلسي، في مخالفة للبروتوكولات الوقوف في الصورة الرسمية للتتويج.

وسبق أن تواجد ترامب في الصورة الرسمية لتتويج تشيلسي بكأس العالم للأندية.

إلا أنه لم يتمكن من القيام بالمثل، بعدما منعه رودري من الوقوف أمام الفريق الفائز أثناء مراسم تسلم الكأس.

ووصل منتخب إسبانيا لـ 38 مباراة متتالية دون خسارة وهو ما يعني تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم إيطاليا.

وتعادل منتخب إسبانيا مع فرنسا وأوروجواي في قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم برصيد لقبين.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز في النهائي السادس له تاريخيا من أًصل 7 خاضها برصيد 4 ألقاب يورو و2 كأس عالم.

وأصبح منتخب إسبانيا ثاني من يحقق اللقب بعد الفوز على بطلين سابقين في مشواره (فرنسا والأرجنتين) بالبطولة بعد إيطاليا في 1982.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يحقق الفوز بلقب كأس العالم باستقبال أقل عدد من الأهداف برصيد هدف وحيد جاء أمام بلجيكا في ربع النهائي.

ولم يخسر منتخب إسبانيا في أي مباراة سجل خلالها فيران توريس بواقع 17 مباراة.

وأخير أصبح اللاروخا أول منتخب في تاريخ كرة القدم يجمع ألقاب بطولة أوروبا والعالم والأولمبياد معا في نفس الوقت.

وخسر ليونيل ميسي اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة 2014، واكتفى بلقب وحيد هو 2022 والذي جاء على حساب فرنسا.