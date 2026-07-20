كأس العالم - كوكوريا يؤكد تنفيذ وعده برسم أغرب وشم في تاريخ كرة القدم

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 12:03

كتب : FilGoal

مارك كوكوريا

أكد مارك كوكوريا ظهير منتخب إسبانيا أنه سينفذ وعده بتنفيذ أغرب وشم في تاريخ كرة القدم حال تتويج لا روخا بكأس العالم.

قبل أيام، قال كوكوريا في تصريحات لإذاعة كادينا كوبيه: "إذا فزنا بكأس العالم، سأرسم وشما لوجه لويس دي لا فوينتي على جسدي".

وبالفعل فاز منتخب إسبانيا على نظيره الأرجنتيني بهدف في نهائي كأس العالم 2026 في نيويورك.

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وقال كوكوريا في تصريحات للصحفيين عقب النهائي: "الوشم الذي وعدت به؟ ستمنحني رحلة العودة الطويلة إلى الوطن وقتًا للتفكير في مكانه".

وأضاف لاعب ريال مدريد الجديد "يجب أن يكون في مكان واضح من جسدي".

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كما قال كوكوريا مازحا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام "هل يوجد أي فنانين متخصصين في الوشم هنا؟".

وخاض كوكوريا مع منتخب إسبانيا في كأس العالم 8 مباريات وصنع 3 أهداف.

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