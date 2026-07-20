كأس العالم - رئيس الأرجنتين يترك حرية الاختيار للاعبين بشأن الاحتفال بما حققوه

أعلن خافيير ميلي عن إمكانية منح عطلة وطنية، حال قرر منتخب الأرجنتين الاحتفال بوصافة كأس العالم 2026 بعد الخسارة في النهائي أمام منتخب إسبانيا.

وكتب ميلي عبر حسابه: "شكرا جزيلا للاعبين، قاتلتم حتى النهاية، الأرجنتين دائما في القمة".

وأضاف: "بشأن الاحتفالات، ووفقا لما سيقرره اللاعبون والجهاز الفني، سيتم إعلان اليوم المحدد عطلة وطنية".

ومن المنتظر عودة بعثة المنتخب من الولايات المتحدة خلال الساعات المقبلة، مع توجه عدد من اللاعبين مباشرة إلى عطلتهم أو للانضمام إلى أنديتهم.

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد أعلن أن عودة الفريق لن تكون مكتملة، حيث سيتوجه بعض اللاعبين من أمريكا إلى وجهات أخرى.

وقد يؤدي ذلك إلى تعديل موعد الاحتفالات، خاصة مع عدم تواجد جميع عناصر الفريق في العاصمة بوينس آيرس.

كما قرر الاتحاد تعليق بعض الأنشطة المحلية، ومن بينها مباراة السوبر الأرجنتيني، بسبب ارتباطات المنتخب.

واختتم ميلي تصريحاته قائلا: "ما قدمه هذا الفريق عظيم للغاية، وربما لا يدركون ذلك الآن، لكنهم سيقدرون حجم إنجازهم لاحقا".

ووصل منتخب إسبانيا لـ 38 مباراة متتالية دون خسارة وهو ما يعني تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم إيطاليا.

وتعادل منتخب إسبانيا مع فرنسا وأوروجواي في قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم برصيد لقبين.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز في النهائي السادس له تاريخيا من أًصل 7 خاضها برصيد 4 ألقاب يورو و2 كأس عالم.

وأصبح منتخب إسبانيا ثاني من يحقق اللقب بعد الفوز على بطلين سابقين في مشواره (فرنسا والأرجنتين) بالبطولة بعد إيطاليا في 1982.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يحقق الفوز بلقب كأس العالم باستقبال أقل عدد من الأهداف برصيد هدف وحيد جاء أمام بلجيكا في ربع النهائي.

وأخير أصبح اللاروخا أول منتخب في تاريخ كرة القدم يجمع ألقاب بطولة أوروبا والعالم والأولمبياد معا في نفس الوقت.

وخسر ليونيل ميسي اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة 2014، واكتفى بلقب وحيد هو 2022 والذي جاء على حساب فرنسا.

والآن لن نسهر مجددا بعد نهاية رحلة طويلة امتدت 40 يوما وحُسمت بأفضل طريقة ممكنة.

واختتمت كأس العالم 2026 بـ 104 مباراة و308 هدفا وما يقارب 7 ملايين مشجع في المدرجات.

وحاز كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا جائزة هداف البطولة برصيد 10 أهداف وهو أيضا الهداف التاريخي للبطولة برصيد 22 هدفا.