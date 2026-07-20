كأس العالم - موندو ديبورتيفو: الأرجنتين القبيحة.. اللاعبون أداروا ظهورهم أثناء مراسم التتويج

هاجمت الصحافة الإسبانية، لاعبو المنتخب الأرجنتين، بسبب الأحداث التي شهدها ملعب المباراة بعد إطلاق صافرة النهاية.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للمرة الثانية في التاريخ، بعد الفوز أمام الأرجنتين بهدف نظيف في المباراة النهائية.

وأدار لاعبو الأرجنتين ظهورهم لمنصة التتويج أثناء تسلم لاعبو إسبانيا كأس العالم.

وعنونت صحيفة موندو ديبورتيفو تقريرها بعنوان "الأرجنتين القبيحة.. أداروا ظهورهم للبطل أثناء رفع الكأس."

كما أشارت الصحيفة "في لفتة غير لائقة من المنتخب الأرجنتين امتنع اللاعبون عن تحية خضمه والتصفيق له، مقدما بذلك مثالا سيئا للروح الرياضية."

وذكرت الصحيفة الإسبانية "جرت العادة أن يبقى الفريق الخاسر لمشاهدة منافسه وهو يرفع اللقب، لكن الأرجنتينيين فضلوا الذهاب لتحية جماهيرهم في أحد طرفي ملعب ميتلايف بينما جمع الإسبان الكأس والميداليات."

وبالعكس، قام لاعبو المنتخب الإسباني بتحية لاعبي الأرجنتين.

ووصل منتخب إسبانيا لـ 38 مباراة متتالية دون خسارة وهو ما يعني تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم إيطاليا.

وتعادل منتخب إسبانيا مع فرنسا وأوروجواي في قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم برصيد لقبين.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز في النهائي السادس له تاريخيا من أًصل 7 خاضها برصيد 4 ألقاب يورو و2 كأس عالم.

وأصبح منتخب إسبانيا ثاني من يحقق اللقب بعد الفوز على بطلين سابقين في مشواره (فرنسا والأرجنتين) بالبطولة بعد إيطاليا في 1982.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يحقق الفوز بلقب كأس العالم باستقبال أقل عدد من الأهداف برصيد هدف وحيد جاء أمام بلجيكا في ربع النهائي.

ولم يخسر منتخب إسبانيا في أي مباراة سجل خلالها فيران توريس بواقع 17 مباراة.

وأخير أصبح اللاروخا أول منتخب في تاريخ كرة القدم يجمع ألقاب بطولة أوروبا والعالم والأولمبياد معا في نفس الوقت.

وخسر ليونيل ميسي اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة 2014، واكتفى بلقب وحيد هو 2022 والذي جاء على حساب فرنسا.

والآن لن نسهر مجددا بعد نهاية رحلة طويلة امتدت 40 يوما وحُسمت بأفضل طريقة ممكنة.