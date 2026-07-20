كأس العالم - "كنتم تبكون طوال الأسبوع".. الكشف عن حديث أوتامندي لـ رودري بعد النهائي

هاجم نيكولاس أوتامندي مدافع منتخب الأرجنتين نظيره رودري قائد منتخب إسبانيا عقب خسارة نهائي كأس العالم.

وخسر منتخب الأرجنتين فرصة التتويج باللقب للمرة الثانية تواليا بالسقوط أمام إسبانيا بنتيجة 1-0 في النهائي.

وكشفت شبكة DAZN ما دار بين الثنائي عقب المباراة في حديث ظهر فيه أوتاميندي وهو يعنف رودري.

وقال أوتامندي موجها حديثه لرودري: "كنتم تبكون طوال الأسبوع بسبب التحكيم، أنت وإيمريك لابورت، هذا ليس صحيحا، كنتم تضغطون على الحكام".

ودافع رودري عن نفسه قائلا: "أنا؟ لم أقل شيئا أنا أكن الكثير من الاحترام لكم".

وواصل أوتاميندي "ألم تستمع لما قاله لابورت؟ كنتم تضغطون على الحكام".

وجاءت تصريحات المدافع الأرجنتيني عقب نهاية المباراة التي شهدت توترا كبيرا، وانتهت بخسارة الأرجنتين بنتيجة 1-0 بعد وقت إضافي.

وشهدت المباراة طرد إنزو فيرنانديز في الدقيقة 93، ما زاد من صعوبة مهمة منتخب بلاده.

واتهم أوتامندي لاعبي إسبانيا بمحاولة التأثير على قرارات التحكيم قبل المباراة من خلال التصريحات الإعلامية.

من جانبه، كان لابورت قد صرح قبل اللقاء: "لسنا قلقين من اللعب البدني، لكن يجب على الحكم السيطرة على الأمور".

وأضاف: "هناك أشياء حدثت في المباريات الأخيرة وكانت مفاجئة، خاصة أمام الأرجنتين، وهو ما لا يجب أن يحدث في كرة القدم".

واختتم: "الأمر يعتمد كثيرا على التحكيم، لأنه عنصر مهم في مثل هذه المباريات".

ووصل منتخب إسبانيا لـ 38 مباراة متتالية دون خسارة وهو ما يعني تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم إيطاليا.

وتعادل منتخب إسبانيا مع فرنسا وأوروجواي في قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم برصيد لقبين.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز في النهائي السادس له تاريخيا من أًصل 7 خاضها برصيد 4 ألقاب يورو و2 كأس عالم.

وأصبح منتخب إسبانيا ثاني من يحقق اللقب بعد الفوز على بطلين سابقين في مشواره (فرنسا والأرجنتين) بالبطولة بعد إيطاليا في 1982.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يحقق الفوز بلقب كأس العالم باستقبال أقل عدد من الأهداف برصيد هدف وحيد جاء أمام بلجيكا في ربع النهائي.

وأخير أصبح اللاروخا أول منتخب في تاريخ كرة القدم يجمع ألقاب بطولة أوروبا والعالم والأولمبياد معا في نفس الوقت.

وخسر ليونيل ميسي اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة 2014، واكتفى بلقب وحيد هو 2022 والذي جاء على حساب فرنسا.

والآن لن نسهر مجددا بعد نهاية رحلة طويلة امتدت 40 يوما وحُسمت بأفضل طريقة ممكنة.

واختتمت كأس العالم 2026 بـ 104 مباراة و308 هدفا وما يقارب 7 ملايين مشجع في المدرجات.

وحاز كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا جائزة هداف البطولة برصيد 10 أهداف وهو أيضا الهداف التاريخي للبطولة برصيد 22 هدفا.