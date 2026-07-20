بايرن يعلن قميصه الثاني لموسم 2026-2027

أعلن نادي بايرن ميونيخ عن قميصه الثاني للموسم الجديد 2026-2027 والمقدم من شركة أديداس.

وأشار بايرن إلى أن القميص المكون من اللون الأبيض، سيظهر لأول مرة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وعلق النادي عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي "مستوحى من الماضي.. ومصنوع للحاضر".

وكان بايرن ميونيخ قد ظهر بقميصه الأساسي للموسم الجديد في نهاية الموسم المنصرم، وتحديدا في لقاء باريس سان جيرمان بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وتواجد هاري كين ولويس دياز وباقي نجوم الفريق في المقاطع الدعائية للقميص الجديد.

وتوج بايرن بلقب الدوري الألماني في الموسم المنصرم قبل نهاية الموسم بـ4 جولات.

وحسم بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني للمرة الـ 35 في تاريخه، والـ 13 من آخر 14 موسما.