بايرن يعلن قميصه الثاني لموسم 2026-2027
الإثنين، 20 يوليه 2026 - 11:39
كتب : FilGoal
أعلن نادي بايرن ميونيخ عن قميصه الثاني للموسم الجديد 2026-2027 والمقدم من شركة أديداس.
وأشار بايرن إلى أن القميص المكون من اللون الأبيض، سيظهر لأول مرة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.
وعلق النادي عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي "مستوحى من الماضي.. ومصنوع للحاضر".
وكان بايرن ميونيخ قد ظهر بقميصه الأساسي للموسم الجديد في نهاية الموسم المنصرم، وتحديدا في لقاء باريس سان جيرمان بنهائي دوري أبطال أوروبا.
وتواجد هاري كين ولويس دياز وباقي نجوم الفريق في المقاطع الدعائية للقميص الجديد.
وتوج بايرن بلقب الدوري الألماني في الموسم المنصرم قبل نهاية الموسم بـ4 جولات.
وحسم بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني للمرة الـ 35 في تاريخه، والـ 13 من آخر 14 موسما.
نرشح لكم
كأس العالم - بعد النسخة الحالية.. ارتفاع لاعبي برشلونة المتوجين باللقب إلى 20 كأس العالم - بعد التتويج باللقب.. رودري يدخل قائمة "العظماء السبعة" كأس العالم - رودري: أكن كل التقدير لـ ميسي وما تمكن من تحقيقه كأس العالم - دي لا فوينتي عن وعد كوكوريا: لست قبيحا وعليه الوفاء بوعده كأس العالم - "كنتم تبكون طوال الأسبوع".. الكشف عن حديث أوتامندي لـ رودري بعد النهائي كأس العالم – الأرقام القياسية التي تحطمت في نسخة 2026 كأس العالم – عقب نهاية البطولة.. ما هي الجائزة المالية لبطل 2026 كأس العالم - أويارزابال: سيستغرق الأمر بعض الوقت لنصدق أننا حققنا اللقب