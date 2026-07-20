كأس العالم - في ديسمبر.. سكالوني يلمح للرحيل عن الأرجنتين بعد خسارة النهائي

ألمح ليونيل سكالوني إلى إمكانية رحيله عن تدريب منتخب الأرجنتين، عقب خسارة نهائي كأس العالم أمام منتخب إسبانيا.

وخسر منتخب الأرجنتين فرصة التتويج باللقب للمرة الثانية تواليا بالسقوط أمام إسبانيا بنتيجة 1-0 في النهائي.

وقال سكالوني في تصريحات لصحيفة أوليه الأرجنتينية: "سأستمر كمدرب للأرجنتين حتى شهر ديسمبر، وبعدها ربما أتوقف".

وأضاف "سأتحدث مع رئيس الاتحاد، أعتقد أنه من العدل أن أحصل على وقت للتفكير، لم أتخيل أن أصل إلى هنا، إنه أمر رائع".

وتابع "من أجل الاستمرار، تحتاج إلى إعادة ضبط كل شيء ذهنيا وبناء مجموعة جديدة، وهو أمر صعب للغاية".

وتأتي تصريحات سكالوني في وقت يحيط فيه الغموض بمستقبل ليونيل ميسي الدولي، خاصة بعد بلوغه 39 عاما.

وكشف المدرب الأرجنتيني "كان واضحا بالنسبة لي أن ميسي سيستمر في اللعب حتى يقرر هو التوقف".

واختتم سكالوني تصريحاته "أتمنى أن يشعر الجميع بالفخر بما حققه، لأنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ولا شك لدي في ذلك".

ويواجه منتخب الأرجنتين مرحلة انتقالية محتملة، حال رحيل سكالوني وميسي، بعد التتويج بلقب كأس العالم 2022.

ومن المنتظر أن يحسم المدرب قراره النهائي خلال الفترة المقبلة، عقب جلسة مرتقبة مع مسؤولي الاتحاد الأرجنتيني.

ووصل منتخب إسبانيا لـ 38 مباراة متتالية دون خسارة وهو ما يعني تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم إيطاليا.

وتعادل منتخب إسبانيا مع فرنسا وأوروجواي في قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم برصيد لقبين.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز في النهائي السادس له تاريخيا من أًصل 7 خاضها برصيد 4 ألقاب يورو و2 كأس عالم.

وأصبح منتخب إسبانيا ثاني من يحقق اللقب بعد الفوز على بطلين سابقين في مشواره (فرنسا والأرجنتين) بالبطولة بعد إيطاليا في 1982.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يحقق الفوز بلقب كأس العالم باستقبال أقل عدد من الأهداف برصيد هدف وحيد جاء أمام بلجيكا في ربع النهائي.

وأخير أصبح اللاروخا أول منتخب في تاريخ كرة القدم يجمع ألقاب بطولة أوروبا والعالم والأولمبياد معا في نفس الوقت.

وخسر ليونيل ميسي اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة 2014، واكتفى بلقب وحيد هو 2022 والذي جاء على حساب فرنسا.

والآن لن نسهر مجددا بعد نهاية رحلة طويلة امتدت 40 يوما وحُسمت بأفضل طريقة ممكنة.

واختتمت كأس العالم 2026 بـ 104 مباراة و308 هدفا وما يقارب 7 ملايين مشجع في المدرجات.

وحاز كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا جائزة هداف البطولة برصيد 10 أهداف وهو أيضا الهداف التاريخي للبطولة برصيد 22 هدفا.