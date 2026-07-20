كأس العالم - فوت ميركاتو: عيسى ديوب يخضع للكشف الطبي مع إبسويتش

توصل نادي إبسويتش تاون لاتفاق مع فولام من أجل ضم المدافع المغربي عيسى ديوب، حسب موقع موقع فوت ميركاتو.

وأوضح التقرير أن الدولي المغربي سيخضع للكشف الطبي يوم الاثنين.

ومن المقرر أن يوقع عيسى ديوب - 29 عاما - عقدًا لمدة 4 سنوات مع إبسويتش.

ولفت التقرير إلى أن فولام وافق على رحيل اللاعب بسبب تبقى عام واحد فقط في عقده، خوفا من رحيله مجانا الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يدفع إبسويتش تاون 10 ملايين يورو في المدافع المغربي.

ولعب عيسى ديوب 96 مباراة بقميص فولام الذي انضم إليه في صيف 2022.

وتألق ديوب مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2026.

وعاد إبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم قضاه في دوري القسم الثاني.