الهلال ينهي خدمات مترجمه المصري.. ويعوضه بمصري آخر

أنهت إدارة نادي الهلال خدمات المصري محمد مدني، والبلجيكي أحمد موسى، المترجمين في الفريق، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأشار التقرير إلى أن إدارة النادي تعاقدت مع مترجمين من الجنسيتين المغربية والمصرية، ليعوضا مدني وموسى.

وتولى مدني الشهير بـ تيتو الترجمة من الإيطالية إلى العربية، وبين سيموني إنزاجي واللاعبين السعوديين، فيما تكفل موسى بالترجمة بين الأجانب والمدرب.

تيتو عمل كمترجم في الأهلي من قبل، خلال فترة البرتغالي ريكاردو سواريش، كما عمل مترجما في منتخب مصر مع روي فيتوريا.

ويمتدُّ معسكر الأزرق في النمسا إلى 3 أغسطس المقبل.

ويتضمَّن تدريباتٍ صباحيةً ومسائيةً، ويتخلَّله أربعُ مواجهاتٍ تجريبية، بدءًا من الأحد.

ويلعب الهلال بعد أربعة أيامٍ مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ثم مولودية الجزائري، 29 يوليو.

ويختتم التجارب أمام الأهلي القطري في اليوم الأخير من المعسكر.