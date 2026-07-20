كأس العالم – الأرقام القياسية التي تحطمت في نسخة 2026

تحطمت العديد من الأرقام القياسية في كأس العالم 2026 من أهداف إلى أرقام خاصة باللاعبين وصولا للحضور الجماهيري.

نسخة 2026 كانت استثنائية بكل المقاييس عقب زيادة عدد المنتخبات لـ 48 والتي أفرزت عن 104 مباريات.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز الأرقام القياسية التي تحطمت في نسخة 2026

أكبر لاعب يسجل هاتريك

أصبح ليونيل ميسي أكبر لاعب يسجل هاتريك في كأس العالم بفضل أهدافه الـ 3 ضد الجزائر في دور المجموعات بعمر 38 عاما و357 يوما.

محطما رقم كريستيانو رونالدو الذي سجل ثلاثية ضد إسبانيا في 2018 بعمر 33 عاما و130 يوما في نسخة 2018.

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الهداف التاريخي لكأس العالم

تنافس ليونيل ميسي وكيليان مبابي على كسر الرقم القياسي المسجل باسم ميروسلاف كلوزه للوصول لصدارة هدافي كأس العالم تاريخيا.

وبعد صراع شرس أصبح مبابي في الصدارة برصيد 22 هدفا ويليه ميسي برصيد 21 هدفا تاركين كلوزه ثالثا برصيد 16 هدفا.

أول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة

أصبح كريستيانو رونالدو الأول والوحيد الذي يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم عبر التاريخ.

بدأها في 2006 وأنهاها في 2026، وربما يستمر ويصبح أول من يسجل في 7 نسخ؟

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بهذا الهدف، رونالدو يصبح الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال في كأس العالم 👑👏pic.twitter.com/cfTOQ5g6B9 — FilGoal (@FilGoal) June 23, 2026

أكثر لاعب يسجل في الإقصائيات

من أصل 22 هدفا سجلها مبابي في كأس العالم جاء 11 منها في الأدوار الإقصائية كرقم قياسي لم يتحقق من قبل.

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أكثر لاعب خوضا للمباريات

لم يكسر ليونيل ميسي الرقم في 2026 بل عززه وأصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يخوض 30 مباراة.

ووصولا لنهائي كأس العالم 2026 فإن ميسي خاض 33 مباراة في تاريخ البطولة بدءا من 2006.

أكبر مدرب في تاريخ كأس العالم

بعمر 78 عاما و260 يوما أصبح الهولندي ديك أدوفكات أكبر مدرب عمرا يقود منتخبا في تاريخ كأس العالم مع كوراساو.

فيما أًصبح البلجيكي هوجو بروس بعمر 74 عاما أكبر مدرب في تاريخ كأس العالم في دور إقصائي رفقة جنوب إفريقيا.

أكثر عدد أهداف في نسخة واحدة

في نسخة 2022 سُجل 172 هدفا كرقم قياسي تاريخي لم يتحقق من قبل.

وفي 2026 ومع تضاعف عدد المباريات وصلنا لـ 308 أهداف في 104 مباريات.

الحضور القياسي الجماهيري

ظلت بطولة كأس العالم 1994 التي أقيمت في أمريكا شاهدة على الحضور القياسي التاريخي بـ 3 ملايين و500 ألف مشجع.

وبعد 32 عاما وعلى نفس الأراضي تحطم الرقم بشكل مبكر بل ووصل إلى الضعف تقريبا.

ووصلنا لـ 6810966 مشجع حضورا للمباريات في نسخة 2026.

الأكثر صناعة للأهداف

أصبح مايكل أوليس لاعب منتخب فرنسا أكثر لاعب صناعة للأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم برصيد 7 أهداف.

وتفوق على الرقم القياسي المسجل باسم بيليه أسطورة البرازيل السابق.