كأس العالم – عقب نهاية البطولة.. ما هي الجائزة المالية لبطل 2026

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 03:48

كتب : FilGoal

تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم 2026

ينتظر الاتحاد الإسباني لكرة القدم الحصول على 50 مليون دولار أمريكي نظير التتويج بلقب كأس العالم 2026.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم عقب الفوز على الأرجنتين في النهائي بنتيجة 1-0.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في ديسمبر 2025 زيادة الجوائز المالية لكأس العالم 2026.

وبلغت قيمة الجوائز المالية الإجمالية 655 مليون دولار أمريكي بزيادة بنسبة 50% عن الجوائز المالية لنسخة 2022.

وإليكم الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026

البطل: 50 مليون دولار أمريكي - إسبانيا

الوصيف: 33 مليون دولار أمريكي - الأرجنتين

صاحب المركز الثالث: 29 مليون دولار أمريكي - إنجلترا

صاحب المركز الرابع: 27 مليون دولار أمريكي - فرنسا

أصحاب المراكز من 5 إلى 8: 19 مليون دولار أمريكي

أصحاب المراكز من 9 إلى 16: 15 مليون دولار أمريكي

أصحاب المراكز من 17 إلى 32: 11 مليون دولار أمريكي

أصحاب المراكز من 33 إلى 48: 9 ملايين دولار أمريكي

يذكر أن نسخة أمريكا وكندا والمكسيك شهدت مشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ونال منتخب الأرجنتين في نسخة 2022 جائزة مالية قدرها 42 مليون دولار أمريكي.

وحصل منتخب مصر على جائزة مالية قدرها 15 مليون يورو عقب توديع البطولة من دور الـ 16.

الأرجنتين كأس العالم إسبانيا
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