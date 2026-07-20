كأس العالم - أويارزابال: سيستغرق الأمر بعض الوقت لنصدق أننا حققنا اللقب

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 03:32

كتب : FilGoal

ميكيل أويارزبال - إسبانيا ضد النمسا

أوضح ميكيل أويارزابال لاعب منتخب إسبانيا أنه لا زال أمامهم بعض الوقت لإدراك أنهم حققوا لقب كأس العالم 2026.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 بالفوز على الأرجنتين في النهائي بنتيجة 1-0.

وقال أويارزابال عبر قناة تيلموندو: "أعتقد أننا ما زلنا غير مدركين للأمر، وسيستغرق الأمر بعض الوقت لنصدقه حقا".

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وأضاف "كانت مباراة معقدة، فهم بأسلوبهم، ينتظرون لحظتهم. أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل، ونحن سعداء للغاية".

وتابع "كنا نعلم أننا نفعل ما يجب فعله، وكان الأمر مسألة وقت قبل تسجيل الهدف. كنا نسيطر على المباراة، وهذه هي النتيجة. ننتظر أيام رائعة قادمة".

وواصل "كثير منا كلاعبين لعبنا معا 10 أو 12 سنة، وأحيانا تحت قيادة المدرب دي لا فوينتي أيضا. هذا يساعد كثيرً في بطولة طويلة كهذه".

وتألق المهاجم الباسكي بتسجيل 5 أهداف في البطولة ساهمت في تتويج لاروخا باللقب الثاني في تاريخها بكأس العالم.

ووصل منتخب إسبانيا لـ 38 مباراة متتالية دون خسارة وهو ما يعني تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم إيطاليا.

وتعادل منتخب إسبانيا مع فرنسا وأوروجواي في قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم برصيد لقبين.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز في النهائي السادس له تاريخيا من أًصل 7 خاضها برصيد 4 ألقاب يورو و2 كأس عالم.

وأصبح منتخب إسبانيا ثاني من يحقق اللقب بعد الفوز على بطلين سابقين في مشواره (فرنسا والأرجنتين) بالبطولة بعد إيطاليا في 1982.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يحقق الفوز بلقب كأس العالم باستقبال أقل عدد من الأهداف برصيد هدف وحيد جاء أمام بلجيكا في ربع النهائي.

وأخير أصبح اللاروخا أول منتخب في تاريخ كرة القدم يجمع ألقاب بطولة أوروبا والعالم والأولمبياد معا في نفس الوقت.

وخسر ليونيل ميسي اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة 2014، واكتفى بلقب وحيد هو 2022 والذي جاء على حساب فرنسا.

والآن لن نسهر مجددا بعد نهاية رحلة طويلة امتدت 40 يوما وحُسمت بأفضل طريقة ممكنة.

واختتمت كأس العالم 2026 بـ 104 مباراة و308 هدفا وما يقارب 7 ملايين مشجع في المدرجات.

وحاز كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا جائزة هداف البطولة برصيد 10 أهداف وهو أيضا الهداف التاريخي للبطولة برصيد 22 هدفا.

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