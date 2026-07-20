كأس العالم – مؤتمر سكالوني: ميسي أفضل لاعب على الإطلاق.. والخسارة تؤلمني في أعماق روحي

أبدى ليونيل سكالوني المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين فخره بما حققه لاعبيه رغم خسارة نهائي كأس العالم 2026.

وخسر منتخب الأرجنتين فرصة التتويج باللقب للمرة الثانية تواليا بالسقوط أمام إسبانيا بنتيجة 1-0 في النهائي.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي عقب النهائي: "تعرضنا لإصابات في مراكز رئيسية لم نتوقعها، كان الإرهاق شديدا، وبذلوا قصارى جهدهم، وكان علينا إجراء العديد من التغييرات بسبب العديد من العقبات التي واجهتنا".

وأضاف "فخور بالطريقة التي نافسنا بها، في اللحظة التي سجلوا فيها الهدف ضدنا، اعتقدنا أننا سنصل إلى النهاية وسنحظى ببعض الفرص، لكن علينا الاعتراف بقوة الخصم".

وتابع "ليس لدي سوى كلمات الامتنان لهذه المجموعة".

وواصل "قدم تاليافيكو مباراة رائعة، ولم يرُد الخروج من الملعب، أنا فخور جدا بالجميع، وليس لدي أي شكوى منهم".

وشدد " ما يُشعرنا بالحزن أننا لم نجلب الكأس معنا للبلاد، وأنا راض عن كل اللاعبين، وأريد شكر المجموعة لأنهم كانوا محاربين حقيقين".

وتطرق للحديث عن ليونيل ميسي قائلا: "ليو يبلغ من العمر 39 عاما، وهذا أمر لا يُصدق. كنت على يقينٍ تام بأنه سيلعب طالما أراد. آمل أن يكون الناس فخورين به وبالفريق، ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم وطأت قدماه أرض الملعب على الإطلاق، في رأيي".

وأتم "هذا المكان رائع. من الصعب تكوين فريق كهذا. الخسارة تؤلمني في أعماق روحي".

video:1

ووصل منتخب إسبانيا لـ 38 مباراة متتالية دون خسارة وهو ما يعني تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم إيطاليا.

وتعادل منتخب إسبانيا مع فرنسا وأوروجواي في قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم برصيد لقبين.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز في النهائي السادس له تاريخيا من أًصل 7 خاضها برصيد 4 ألقاب يورو و2 كأس عالم.

وأصبح منتخب إسبانيا ثاني من يحقق اللقب بعد الفوز على بطلين سابقين في مشواره (فرنسا والأرجنتين) بالبطولة بعد إيطاليا في 1982.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يحقق الفوز بلقب كأس العالم باستقبال أقل عدد من الأهداف برصيد هدف وحيد جاء أمام بلجيكا في ربع النهائي.

وأخير أصبح اللاروخا أول منتخب في تاريخ كرة القدم يجمع ألقاب بطولة أوروبا والعالم والأولمبياد معا في نفس الوقت.

وخسر ليونيل ميسي اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة 2014، واكتفى بلقب وحيد هو 2022 والذي جاء على حساب فرنسا.

والآن لن نسهر مجددا بعد نهاية رحلة طويلة امتدت 40 يوما وحُسمت بأفضل طريقة ممكنة.

واختتمت كأس العالم 2026 بـ 104 مباراة و308 هدفا وما يقارب 7 ملايين مشجع في المدرجات.

وحاز كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا جائزة هداف البطولة برصيد 10 أهداف وهو أيضا الهداف التاريخي للبطولة برصيد 22 هدفا.