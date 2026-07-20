كأس العالم - رودري: أمر لا يُصدق.. وهذا سبب نضج منتخب إسبانيا

لا يصدق رودري لاعب منتخب إسبانيا أنه حقق لقب كأس العالم 2026.

وفاز منتخب إسبانيا باللقب للمرة الثانية بعد الفوز بنتيجة 1-0 في نهائي كأس العالم على الأرجنتين.

وقال رودري عبر قناة TVE الإسبانية: "قدمنا أداءً مذهلا. فزنا بكأس العالم، أمر لا يُصدق".

وأضاف "بالنسبة لي، كانت هذه أصعب بطولة كأس عالم على الإطلاق. وكنا قادرين على هزيمة الأرجنتين التي أكنّ لها كل الاحترام، والتي تضم أفضل لاعب في التاريخ".

وواصل "لن يفهم هذا الموقف إلا من مر به، تلك اللحظات التي يحضر فيها من يحبوك وساندوك دائما".

وتابع "صحيح أن هناك الكثيرين لا يعرفوني شخصيا، لكنني لطالما شعرت بدعم الجميع، وخاصة حب الجماهير الإسبانية".

وكشف "سبب التحسن من بعد الفوز بلقب اليورو هو نضج هذا الفريق، وتطوره يوميا من خلال المباريات".

وأتم "واجهنا خصوما مختلفين تماما، بالطبع العديد من الفرق الأوروبية، لكن في أوقات وأنواع مباريات مختلفة وهو ما ساعدنا".

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ووصل منتخب إسبانيا لـ 38 مباراة متتالية دون خسارة وهو ما يعني تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم إيطاليا.

وتعادل منتخب إسبانيا مع فرنسا وأوروجواي في قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم برصيد لقبين.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز في النهائي السادس له تاريخيا من أًصل 7 خاضها برصيد 4 ألقاب يورو و2 كأس عالم.

وأصبح منتخب إسبانيا ثاني من يحقق اللقب بعد الفوز على بطلين سابقين في مشواره (فرنسا والأرجنتين) بالبطولة بعد إيطاليا في 1982.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يحقق الفوز بلقب كأس العالم باستقبال أقل عدد من الأهداف برصيد هدف وحيد جاء أمام بلجيكا في ربع النهائي.

وأخير أصبح اللاروخا أول منتخب في تاريخ كرة القدم يجمع ألقاب بطولة أوروبا والعالم والأولمبياد معا في نفس الوقت.

وخسر ليونيل ميسي اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة 2014، واكتفى بلقب وحيد هو 2022 والذي جاء على حساب فرنسا.

والآن لن نسهر مجددا بعد نهاية رحلة طويلة امتدت 40 يوما وحُسمت بأفضل طريقة ممكنة.

واختتمت كأس العالم 2026 بـ 104 مباراة و308 هدفا وما يقارب 7 ملايين مشجع في المدرجات.

وحاز كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا جائزة هداف البطولة برصيد 10 أهداف وهو أيضا الهداف التاريخي للبطولة برصيد 22 هدفا.