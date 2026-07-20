كأس العالم - دي لا فوينتي: فخور بهذا الجيل.. وكنا مستعدين لكل شيء

تحدث لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا، عن شعوره بعد التتويج بلقب كأس العالم، عقب الفوز على الأرجنتين في النهائي.

وحقق منتخب إسبانيا انتصارا مثيرا أمام الأرجنتين بهدف مقابل لا شيء بنهائي كأس العالم.

وقال دي لا فوينتي عبر فيفا: "أشعر بالكثير من الفخر، أنا فخور بهذا الجيل من اللاعبين الذين تطوروا وهم متمسكون بهذه الفكرة، وظلوا أوفياء لها وقدموا أفضل ما لديهم".

وواصل "إنهم مثال للفريق والمجموعة والعائلة، ومجموعة من اللاعبين الرائعين الذين كانوا استثنائيين، أنا فخور للغاية بمرافقتهم في هذه الرحلة، وشرف لي أن أكون معهم خلال هذه المسيرة".

وأردف "لا أستطيع حقا أن أصف لكم شعوري، كل ما يمكنني قوله هو أن الأمر كان يستحق كل شيء، بالطبع أنا متأثر للغاية في الوقت الحالي، خاصة أنني عشت كل شيء من خلف الكواليس".

وأضاف "تحدثت كثيرا مع اللاعبين، وقالوا لي يا مدرب، لقد فزنا بكل شيء، إنه أمر رائع، بالطبع كنا نرغب في حسم المباراة في وقت مبكر للغاية، تصدي إيميليانو مارتينيز منعنا من ذلك".

وكشف "هذا الجيل من اللاعبين يمثل نموذجا للرياضة الإسبانية وللشباب الإسباني، معا نحن أقوى بكثير، ولهذا السبب لا ننسى أي شخص".

وواصل "حاولنا وحاولنا التسجيل، لكننا لم نتمكن من ذلك، هذه هي طبيعة نهائي كأس العالم، وحتى أمام 10 لاعبين في النهاية كان علينا أن نعاني".

وأتم "لكننا نحب المعاناة، وسأكررها مرة أخرى كنا مستعدين لكل شيء".

ووصل منتخب إسبانيا لـ 38 مباراة متتالية دون خسارة وهو ما يعني تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم إيطاليا.

وتعادل منتخب إسبانيا مع فرنسا وأوروجواي في قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم برصيد لقبين.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز في النهائي السادس له تاريخيا من أًصل 7 خاضها برصيد 4 ألقاب يورو و2 كأس عالم.

وأصبح منتخب إسبانيا ثاني من يحقق اللقب بعد الفوز على بطلين سابقين في مشواره (فرنسا والأرجنتين) بالبطولة بعد إيطاليا في 1982.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يحقق الفوز بلقب كأس العالم باستقبال أقل عدد من الأهداف برصيد هدف وحيد جاء أمام بلجيكا في ربع النهائي.

ولم يخسر منتخب إسبانيا في أي مباراة سجل خلالها فيران توريس بواقع 17 مباراة.

وأخير أصبح اللاروخا أول منتخب في تاريخ كرة القدم يجمع ألقاب بطولة أوروبا والعالم والأولمبياد معا في نفس الوقت.

وخسر ليونيل ميسي اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة 2014، واكتفى بلقب وحيد هو 2022 والذي جاء على حساب فرنسا.

والآن لن نسهر مجددا بعد نهاية رحلة طويلة امتدت 40 يوما وحُسمت بأفضل طريقة ممكنة.