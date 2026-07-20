كأس العالم - رايا: تفوقنا على كل الفرق.. وكنا الأفضل في المونديال

يرى دافيد رايا حارس مرمى إسبانيا أن فريقه تفوق على كل الفرق بكأس العالم 2026.

ديفيد رايا النادي : أرسنال إسبانيا

وتوجت إسبانيا بكأس العالم 2026 بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي بهدف دون رد.

وقال رايا عبر بي إن سبورتس: "سعيد بإضافة النجمة الثانية لبلادنا، وأعتقد أننا كنا الفريق الأفضل في البطولة".

وتابع "أعتقد أن إسبانيا كانت الأفضل خلال البطولة بالكامل، لعبنا بقوة دفاعية وككتلة واحدة، وكنا قادرين على مواجهة أي فريق وتفوقنا على كل الفرق واصبحنا الأبطال".

وأتم "أعتقد أن الموسم كان رائعا بالنسبة لي، لقد رفعنا الدوري الإنجليزي بعد سنوات طويلة، ووصلنا لنهائي دوري أبطال أوروبا ولكن لم نحقق الفوز، ولكننا الآن أبطال العالم وكتب الأمر في تاريخ إسبانيا وعلينا أن نحتفل مع زملائنا وعائلاتنا بذلك"

وتوجت إسبانيا بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، بعد نسخة 2010.