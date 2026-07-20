كأس العالم - سكالوني: لن ننسى ما قدمناه.. بذلنا كل ما في وسعنا

تقدم ليونيل سكالوني المدير الفني لـ الأرجنتين بالشكر لما قدمه لاعبي فريقه في كأس العالم 2026.

وخسر منتخب الأرجنتين اللقب بعد تعرضه للهزيمة أمام إسبانيا في النهائي بهدف دون رد.

وقال سكالوني عقب نهاية اللقاء: "أشعر بالحزن الآن، ولكن قبل كل شيء، أشعر بامتنان أبدي لهؤلاء اللاعبين، لأن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب جهدا هائلا".

وأضاف "نحن عظماء في النصر، وعلينا أن نكون عظماء في الهزيمة، ولن ننسى ما قدمناه. بذلنا كل ما في وسعنا".

🏆 #FIFAWorldCup Lionel Scaloni: "Tristeza siento ahora; pero principalmente tengo un agradecimiento eterno a estos chicos, porque llegar hasta acá cuesta un montón. Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota, y nos acordamos de lo hecho. Dimos todo". pic.twitter.com/tqcVBrdH7F — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026

وأقيم اللقاء على ملعب ميتلايف الذي عُرف خلال البطولة باسم نيويورك نيوجيرسي لأسباب تسويقية بصافرة تحكيمية سلوفينية من سلافكو فينتشيتش.

كما تواجد ثلاثي عربي في الطاقم التحكيمي بظهور الأردني أدهم مخادمة كحكم رابع ومواطنه محمد الكلاف تولى مهمة المساعد الاحتياطي، بالإضافة للقطري خميس المري الذي تواجد كحكم تقنية فيديو مساعد.

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ووصل منتخب إسبانيا لـ 38 مباراة متتالية دون خسارة وهو ما يعني تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم إيطاليا.

وتعادل منتخب إسبانيا مع فرنسا وأوروجواي في قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم برصيد لقبين.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز في النهائي السادس له تاريخيا من أًصل 7 خاضها برصيد 4 ألقاب يورو و2 كأس عالم.

وأصبح منتخب إسبانيا ثاني من يحقق اللقب بعد الفوز على بطلين سابقين في مشواره (فرنسا والأرجنتين) بالبطولة بعد إيطاليا في 1982.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يحقق الفوز بلقب كأس العالم باستقبال أقل عدد من الأهداف برصيد هدف وحيد جاء أمام بلجيكا في ربع النهائي.

وأخير أصبح اللاروخا أول منتخب في تاريخ كرة القدم يجمع ألقاب بطولة أوروبا والعالم والأولمبياد معا في نفس الوقت.

وخسر ليونيل ميسي اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة 2014، واكتفى بلقب وحيد هو 2022 والذي جاء على حساب فرنسا.

والآن لن نسهر مجددا بعد نهاية رحلة طويلة امتدت 40 يوما وحُسمت بأفضل طريقة ممكنة.

واختتمت كأس العالم 2026 بـ 104 مباراة و308 هدفا وما يقارب 7 ملايين مشجع في المدرجات.

وحاز كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا جائزة هداف البطولة برصيد 10 أهداف وهو أيضا الهداف التاريخي للبطولة برصيد 22 هدفا.