كأس العالم – هولندا تحصد جائزة اللعب النظيف

حصد منتخب هولندا جائزة اللعب النظيف في كأس العالم.

وغادر منتخب هولندا كأس العالم من دور الـ16 بعد الخسارة من المغرب بركلات الترجيح.

وتوج منتخب إسبانيا بكأس العالم بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي بهدف دون رد، ليحصد منتخب لاروخا ثاني ألقابه في تاريخ المونديال.

كما حصد منتخب إنجلترا المركز الثالث بعد الفوز على فرنسا.

وأقيم اللقاء على ملعب ميتلايف الذي عُرف خلال البطولة باسم نيويورك نيوجيرسي لأسباب تسويقية بصافرة تحكيمية سلوفينية من سلافكو فينتشيتش.

كما تواجد ثلاثي عربي في الطاقم التحكيمي بظهور الأردني أدهم مخادمة كحكم رابع ومواطنه محمد الكلاف تولى مهمة المساعد الاحتياطي، بالإضافة للقطري خميس المري الذي تواجد كحكم تقنية فيديو مساعد.

ووصل منتخب إسبانيا لـ 38 مباراة متتالية دون خسارة وهو ما يعني تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم إيطاليا.

وتعادل منتخب إسبانيا مع فرنسا وأوروجواي في قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم برصيد لقبين.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز في النهائي السادس له تاريخيا من أًصل 7 خاضها برصيد 4 ألقاب يورو و2 كأس عالم.

وأصبح منتخب إسبانيا ثاني من يحقق اللقب بعد الفوز على بطلين سابقين في مشواره (فرنسا والأرجنتين) بالبطولة بعد إيطاليا في 1982.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يحقق الفوز بلقب كأس العالم باستقبال أقل عدد من الأهداف برصيد هدف وحيد جاء أمام بلجيكا في ربع النهائي.

ولم يخسر منتخب إسبانيا في أي مباراة سجل خلالها فيران توريس بواقع 17 مباراة.

وأخير أصبح اللاروخا أول منتخب في تاريخ كرة القدم يجمع ألقاب بطولة أوروبا والعالم والأولمبياد معا في نفس الوقت.

وخسر ليونيل ميسي اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة 2014، واكتفى بلقب وحيد هو 2022 والذي جاء على حساب فرنسا.

والآن لن نسهر مجددا بعد نهاية رحلة طويلة امتدت 40 يوما وحُسمت بأفضل طريقة ممكنة.