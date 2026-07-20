كأس العالم - رودري أفضل لاعب في نسخة 2026.. تعرف على ترتيب ميسي

توج رودري بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026 عقب التتويج باللقب مع منتخب إسبانيا.

رودري هيرنانديز النادي : مانشستر سيتي إسبانيا

وساهم رودري في تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها.

وفاز رودري بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا 2023 وأفضل لاعب في بطولة يورو 2024 وكذلك أفضل لاعب في كأس العالم 2026.

وشارك رودري في 8 مباريات بشكل أساسي وفي النهائي شارك اللاعب البالغ 30 عاما في 99 دقيقة.

Three individual awards for Spain 🇪🇸 🏆 Pau Cubarsí – Young Player 🧤 Unai Simón – Golden Glove ⭐️ Rodri – Player of the Tournament #FIFAWorldCup | #Spain pic.twitter.com/lWBeKZwBdI — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 19, 2026

وحل ليونيل ميسي قائد الأرجنتين ثانيا، وكيليان مبابي ثالثا.

وأصبح رودري أول إسباني يفوز بالجائزة، إذ كان ديفيد فيا ثالث أفضل لاعب في نسخة 2010.

وكان دييجو فورلان نجم أوروجواي قد فاز بالجائزة في 2010.

وقُدمت الجائزة لأول مرة منذ نسخة 1982

1982: الإيطالي باولو روسي

1986: الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا

1990: الإيطالي سالفتوري سكيلاتشي

1994: البرازيلي روماريو

1998: البرازيلي رونالدو

2002: الألماني أوليفر كان

2006: الفرنسي زين الدين زيدان

2010: الأوروجوياني دييجو فورلان

2014: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2018: الكرواتي لوكا مودريتش

2022: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2026: الإسباني رودري