كأس العالم - رودري أفضل لاعب في نسخة 2026.. تعرف على ترتيب ميسي

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 01:49

كتب : FilGoal

رودري - أوناي سيمون - باو كوبارسي

توج رودري بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026 عقب التتويج باللقب مع منتخب إسبانيا.

رودري هيرنانديز

النادي : مانشستر سيتي

إسبانيا

وساهم رودري في تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها.

وفاز رودري بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا 2023 وأفضل لاعب في بطولة يورو 2024 وكذلك أفضل لاعب في كأس العالم 2026.

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وشارك رودري في 8 مباريات بشكل أساسي وفي النهائي شارك اللاعب البالغ 30 عاما في 99 دقيقة.

وحل ليونيل ميسي قائد الأرجنتين ثانيا، وكيليان مبابي ثالثا.

وأصبح رودري أول إسباني يفوز بالجائزة، إذ كان ديفيد فيا ثالث أفضل لاعب في نسخة 2010.

وكان دييجو فورلان نجم أوروجواي قد فاز بالجائزة في 2010.

وقُدمت الجائزة لأول مرة منذ نسخة 1982

1982: الإيطالي باولو روسي

1986: الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا

1990: الإيطالي سالفتوري سكيلاتشي

1994: البرازيلي روماريو

1998: البرازيلي رونالدو

2002: الألماني أوليفر كان

2006: الفرنسي زين الدين زيدان

2010: الأوروجوياني دييجو فورلان

2014: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2018: الكرواتي لوكا مودريتش

2022: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2026: الإسباني رودري

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