كأس العالم - باو كوبارسي أفضل لاعب شاب في البطولة
الإثنين، 20 يوليه 2026 - 01:49
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن جوائز الأفضل في كأس العالم 2026.
باو كوبارسي
النادي : برشلونة
وتوجت إسبانيا بكأس العالم 2026 بعد الفوز على إسبانيا بهدف دون رد في المباراة النهائية.
وحصل باو كوبارسي مدافع إسبانيا على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.
صاحب الـ 19 عاما شارك في 8 مباريات خلال كأس العالم حصل على بطاقة صفراء.
وأسهم كوبارسي برفقة خط الدفاع وحارس المرمى في استقبال هدفا وحيدا خلال البطولة.
وأصبح منتخب إسبانيا أول فريق يتوج باللقب باستقبال هدف واحد خلال البطولة بالكامل
وخلال المباراة النهائية تمكن كوبارسي من القيام ب 8 تدخلات دفاعية وأبعد الكرة 6 مرات.
وتفوق كوبارسي في 5 ثنائيات أرضيى من أصل 6، كما تفوق في صراعين هوائيين من أصل 4.
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