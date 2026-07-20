كأس العالم - باو كوبارسي أفضل لاعب شاب في البطولة

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 01:49

كتب : FilGoal

باو كوبارسي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن جوائز الأفضل في كأس العالم 2026.

باو كوبارسي

النادي : برشلونة

إسبانيا

وتوجت إسبانيا بكأس العالم 2026 بعد الفوز على إسبانيا بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وحصل باو كوبارسي مدافع إسبانيا على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

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صاحب الـ 19 عاما شارك في 8 مباريات خلال كأس العالم حصل على بطاقة صفراء.

وأسهم كوبارسي برفقة خط الدفاع وحارس المرمى في استقبال هدفا وحيدا خلال البطولة.

وأصبح منتخب إسبانيا أول فريق يتوج باللقب باستقبال هدف واحد خلال البطولة بالكامل

وخلال المباراة النهائية تمكن كوبارسي من القيام ب 8 تدخلات دفاعية وأبعد الكرة 6 مرات.

وتفوق كوبارسي في 5 ثنائيات أرضيى من أصل 6، كما تفوق في صراعين هوائيين من أصل 4.

إسبانيا كأس العالم 2026 كوبارسي
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