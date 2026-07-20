كأس العالم - أوناي سيمون يتوج بجائزة أفضل حارس مرمى

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 01:41

كتب : FilGoal

أوناي سيمون

حقق أوناي سيمون حارس مرمى منتخب إسبانيا جائزة أفضل حارس في كأس العالم 2026.

وفاز منتخب إسبانيا أمام الأرجنتين بهدف مقابل لا شيء في نهائي كأس العالم 2026 سجله فيران توريس.

وتلقى أوناي سيمون هدف واحد فقط في 8 مباريات بكأس العالم 2026.

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ليصبح أقل حارس في تاريخ كأس العالم تلقيا للأهداف.

ووصلت تصديات أوناي سيمون في البطولة:

أمام كاب فيردي تصدي واحد.

وتصدي أمام السعودية.

وقام بتصدي أمام أوروجواي.

وخرج بدون تصديات أمام النمسا.

وتصديين أمام البرتغال.

وله تصدى واحد أمام بلجيكا.

و3 تصديات أمام فرنسا.

وبلا تصديات في النهائي.

وأقيم اللقاء على ملعب ميتلايف الذي عُرف خلال البطولة باسم نيويورك نيوجيرسي لأسباب تسويقية بصافرة تحكيمية سلوفينية من سلافكو فينتشيتش.

كما تواجد ثلاثي عربي في الطاقم التحكيمي بظهور الأردني أدهم مخادمة كحكم رابع ومواطنه محمد الكلاف تولى مهمة المساعد الاحتياطي، بالإضافة للقطري خميس المري الذي تواجد كحكم تقنية فيديو مساعد.

ووصل منتخب إسبانيا لـ 38 مباراة متتالية دون خسارة وهو ما يعني تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم إيطاليا.

وتعادل منتخب إسبانيا مع فرنسا وأوروجواي في قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم برصيد لقبين.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز في النهائي السادس له تاريخيا من أًصل 7 خاضها برصيد 4 ألقاب يورو و2 كأس عالم.

وأصبح منتخب إسبانيا ثاني من يحقق اللقب بعد الفوز على بطلين سابقين في مشواره (فرنسا والأرجنتين) بالبطولة بعد إيطاليا في 1982.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يحقق الفوز بلقب كأس العالم باستقبال أقل عدد من الأهداف برصيد هدف وحيد جاء أمام بلجيكا في ربع النهائي.

ولم يخسر منتخب إسبانيا في أي مباراة سجل خلالها فيران توريس بواقع 17 مباراة.

وأخير أصبح اللاروخا أول منتخب في تاريخ كرة القدم يجمع ألقاب بطولة أوروبا والعالم والأولمبياد معا في نفس الوقت.

وخسر ليونيل ميسي اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة 2014، واكتفى بلقب وحيد هو 2022 والذي جاء على حساب فرنسا.

والآن لن نسهر مجددا بعد نهاية رحلة طويلة امتدت 40 يوما وحُسمت بأفضل طريقة ممكنة.

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