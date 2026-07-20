كأس العالم – الدفاع الأقوى في تاريخ المونديال.. رقم جديد خرافي لـ إسبانيا

حقق منتخب إسبانيا رقما قياسيا على مستوى قوة الدفاع في بطولات كأس العالم وذلك بعدما توج بمونديال 2026.

وتوج منتخب إسبانيا بكأس العالم بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي بهدف دون رد، ليحصد منتخب لاروخا ثاني ألقابه في تاريخ المونديال.

ولم تهتز شباك إسبانيا سوى مرة واحدة طوال البطولة بعد خوض 8 مباريات منذ انطلاق المونديال.

وأصبحت إسبانيا صاحبة أقوى دفاع يحقق لقب كأس العالم تاريخيا بتلقي هدف واحد فقط في البطولة.

وكسر منتخب إسبانيا رقم فرنسا في 1998 وإيطاليا 2006 وإسبانيا 2010 بتلقي هدفين لكل منتخب منهم.

وإليكم قائمة أبطال المونديال عبر التاريخ وعدد الأهداف التي تلقاها كل منتخب فاز بكأس العالم:

أوروجواي 1930 – تلقى 3

إيطاليا 1934 – تلقى 3

إيطاليا 1938 – تلقى 5

أوروجواي 1950 – تلقى 5

ألمانيا الغربية 1954 – تلقى 12

البرازيل 1958 – تلقى 4

البرازيل 1962 – تلقى 5

إنجلترا 1966 – تلقى 3

البرازيل 1970 – تلقى 7

ألمانيا الغربية 1974 – تلقى 4

الأرجنتين 1978 – تلقى 4

إيطاليا 1982 – تلقى 6

الأرجنتين 1986 – تلقى 5

ألمانيا الغربية 1990 – تلقى 5

البرازيل 1994 – تلقى 3

فرنسا 1998 – تلقى 2

البرازيل 2002 – تلقى 4

إيطاليا 2006 – تلقى 2

إسبانيا 2010 – تلقى 2

ألمانيا 2014 – تلقى 4

فرنسا 2018 – تلقى 6

الأرجنتين 2022 – تلقى 8

إسبانيا 2026 – تلقى 1