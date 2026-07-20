كأس العالم - فيران توريس رجل مباراة النهائي بين إسبانيا والأرجنتين

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 01:35

كتب : FilGoal

فيران توريس

توج فيران توريس بجائزة رجل المباراة نهائي كأس العالم 2026 والتي جمعت إسبانيا ضد الأرجنتين.

وسجل توريس هدف فوز اللاروخا في النهائي في الدقيقة 106 قائدا منتخب إسبانيا للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها.

وأصبح هذا الهدف الثاني لإسبانيا في تاريخ نهائي كأس العالم بعد هدف أندريس إنييستا أمام هولندا 2010 ويعتبر الهدفان في الوقت الإضافي.

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وسجل توريس الهدف رقم 25 له مع منتخب إسبانيا والأول له في كأس العالم.

وبات ثاني بديل يسجل في نهائي كأس العالم منذ ماريو جوتزه مع ألمانيا ضد الأرجنتين في نهائي 2014.

ولم يخسر منتخب إسبانيا في أي مباراة سجل خلالها فيران توريس بواقع 17 مباراة.

وشارك توريس في الدقيقة 62 بدلا من ميكيل أويارزبال.

وسدد 3 مرات منها 2 بين القائمين والعارضة، ومرر 6 تمريرات من أصل 8.

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