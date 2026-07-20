السلسلة الأطول في تاريخ كرة القدم.. إسبانيا تصل للمباراة رقم 38 دون هزيمة

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 01:24

كتب : FilGoal

الأرجنتين - إسبانيا

واصل منتخب إسبانيا سلسلة مبارياته بدون أي هزيمة وذلك بعدما توج بلقب كأس العالم بالفوز على الأرجنتين.

وتوج منتخب إسبانيا بكأس العالم بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي بهدف دون رد، ليحصد منتخب لاروخا ثاني ألقابه في تاريخ المونديال.

ولم يخسر منتخب إسبانيا في 38 مباراة متتالية وكانت آخر هزيمة له أمام كولومبيا في شهر مارس 2024.

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وخلال 38 مباراة فاز منتخب إسبانيا في 29 مباراة وتعادل 19 مرة.

ونجح منتخب إسبانيا في الوصول لهذه السلسلة تحت قيادة مدربه لويس دي لافونتي.

وبذلك يحطم منتخب إسبانيا رقم إيطاليا السابق والذي وصل إلى 37 مباراة متتالية دون هزيمة.

الأرجنتين كأس العالم إسبانيا
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