كأس العالم - يامال أصغر لاعب يجمع بين المونديال وبطولة أمم أوروبا

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 01:18

كتب : FilGoal

ميسي ولامين يامال

حقق لامين يامال جناح منتخب إسبانيا، إنجازا تاريخيا بعد تتويجه بلقب كأس العالم 2026.

وفاز منتخب إسبانيا أمام الأرجنتين بهدف مقابل لا شيء في نهائي كأس العالم 2026 سجله فيران توريس.

وأصبح يامال أصغر لاعب في التاريخ يجمع بين الفوز بكأس العالم وكأس الأمم الأوروبية.

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وبات لامين يامال رابع أصغر لاعب يتوج بلقب كأس العالم عبر التاريخ، بعدما قاد منتخب إسبانيا للتتويج بنسخة 2026.

وجاء ترتيب أصغر اللاعبين المتوجين بكأس العالم:

1: بيليه 17 عاما و249 يوما.

2: رونالدو نازاريو 17 عاما و298 يوما.

3: جوزيبي بيرجيمو 18 عاما و174 يوما.

4: لامين يامال 19 عاما و6 أيام.

وكان يامال قد توج مع منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024، قبل أن يضيف كأس العالم إلى خزائنه مع لا روخا في 2026، ليحقق إنجازا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم.

وخاض لامين يامال في كأس العالم الحالي مع منتخب إسبانيا 8 مباريات مسجلا هدفا وصنع آخر.

كأس العالم منتخب إسبانيا لامين يامال
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