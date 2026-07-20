كأس العالم - توريس: هدفي كان من أجل 48 مليون إسباني

يرى فيران توريس أن الهدف الذي سجله كان من أجل 48 مليون شخص إسباني وليس من أجله فقط.

وفازت إسبانيا بكأس العالم 2026 بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي بهدف دون رد.

وسجل فيران توريس الهدف الوحيد في المباراة بالشوط الإضافي الثاني.

وقال توريس عبر بي إن سبورتس عقب المباراة: "في نهاية المطاف الهدف كان لـ 48 مليون شخص وليس لي فقط، المصير كان مكتوبا بأننا سنفوز بهذا الكأس بعيد عن جماهيرنا ولكننا حاولنا أن نكون قريبين منهم قدر الإمكان".

وتابع "كل النهائيات صعبة وعندما يكون هناك ميسي في الفريق المنافس تبدأ بالشعور بالقلق ولكننا اعتمدنا على أنفسنا وقدمنا كرة القدم التي اعتدنا عليها".

وأضاف "أشعر بالراحة بعد هذا الهدف، أعتقد إن المصير كان مكتوبا وأحمد الله على منحي الطاقة والقوة للاستمرار وفضل الله يمنحه لمن يستحق، هدف إنييستا كان للتاريخ وهدفي سيظل أيضا في التاريخ".

وحققت إسبانيا لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها.