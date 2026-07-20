كأس العالم - توريس: هدفي كان من أجل 48 مليون إسباني

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 01:17

كتب : FilGoal

هدف فيران توريس - إسبانيا - الأرجنتين

يرى فيران توريس أن الهدف الذي سجله كان من أجل 48 مليون شخص إسباني وليس من أجله فقط.

وفازت إسبانيا بكأس العالم 2026 بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي بهدف دون رد.

وسجل فيران توريس الهدف الوحيد في المباراة بالشوط الإضافي الثاني.

أخبار متعلقة:
موندو ديبورتيفو: شرط في عقد فيران توريس يعقد تجديده مع برشلونة تقرير: باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع فيران توريس ويستعد لتقديم عرضه الأول سبورت: برشلونة يحدد سعر بيع فيران توريس لباريس سان جيرمان سكاي: باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع فيران توريس

وقال توريس عبر بي إن سبورتس عقب المباراة: "في نهاية المطاف الهدف كان لـ 48 مليون شخص وليس لي فقط، المصير كان مكتوبا بأننا سنفوز بهذا الكأس بعيد عن جماهيرنا ولكننا حاولنا أن نكون قريبين منهم قدر الإمكان".

وتابع "كل النهائيات صعبة وعندما يكون هناك ميسي في الفريق المنافس تبدأ بالشعور بالقلق ولكننا اعتمدنا على أنفسنا وقدمنا كرة القدم التي اعتدنا عليها".

وأضاف "أشعر بالراحة بعد هذا الهدف، أعتقد إن المصير كان مكتوبا وأحمد الله على منحي الطاقة والقوة للاستمرار وفضل الله يمنحه لمن يستحق، هدف إنييستا كان للتاريخ وهدفي سيظل أيضا في التاريخ".

وحققت إسبانيا لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها.

الأرجنتين كأس العالم 2026 فيران توريس فيران توريس - إسبانيا
نرشح لكم
كأس العالم - سكالوني: لن ننسى ما قدمناه.. بذلنا كل ما في وسعنا كأس العالم – هولندا تحصد جائزة اللعب النظيف كأس العالم - رودري أفضل لاعب في نسخة 2026.. تعرف على ترتيب ميسي كأس العالم - باو كوبارسي أفضل لاعب شاب في البطولة كأس العالم - أوناي سيمون يتوج بجائزة أفضل حارس مرمى كأس العالم – الدفاع الأقوى في تاريخ المونديال.. رقم جديد خرافي لـ إسبانيا كأس العالم - فيران توريس رجل مباراة النهائي بين إسبانيا والأرجنتين كأس العالم - حقق كل شيء.. دي لافوينتي يصل للقبه الخامس مع إسبانيا
أخر الأخبار
كأس العالم – هولندا تحصد جائزة اللعب النظيف 3 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - رودري أفضل لاعب في نسخة 2026.. تعرف على ترتيب ميسي 22 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - باو كوبارسي أفضل لاعب شاب في البطولة 23 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - أوناي سيمون يتوج بجائزة أفضل حارس مرمى 30 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – الدفاع الأقوى في تاريخ المونديال.. رقم جديد خرافي لـ إسبانيا 32 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - فيران توريس رجل مباراة النهائي بين إسبانيا والأرجنتين 36 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - حقق كل شيء.. دي لافوينتي يصل للقبه الخامس مع إسبانيا 39 دقيقة | في المونديال
السلسلة الأطول في تاريخ كرة القدم.. إسبانيا تصل للمباراة رقم 38 دون هزيمة 47 دقيقة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 2 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 3 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش 4 انتهت نهائي كأس العالم – إسبانيا (1)-(0) الأرجنتين.. لاروخا بطلا للمونديال