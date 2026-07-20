كأس العالم – مبابي هداف مونديال 2026 متفوقا على ميسي
الإثنين، 20 يوليه 2026 - 01:10
كتب : FilGoal
حسم كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا لقب هداف بطولة كأس العالم لنسخة 2026 بعد نهاية البطولة.
كيليان مبابي
النادي : ريال مدريد
وأنهى مبابي البطولة مسجلا 10 أهداف، متفوقا على ليونيل ميسي نجم الأرجنتين الذي سجل 8 أهداف.
وتوج منتخب إسبانيا بكأس العالم بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي بهدف دون رد، ليحصد منتخب لاروخا ثاني ألقابه في تاريخ المونديال.
وسجل مبابي ثنائية في شباك إنجلترا في مباراة المركز الثالث، ولم يسجل ميسي في نهائي كأس العالم.
وضمن مبابي أن يستمر في صدارة ترتيب الهدافين عبر التاريخ لكأس العالم برصيد 22 هدفا، متفوقا أيضا على ميسي صاحب الـ21 هدفا.
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