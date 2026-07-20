أضاف منتخب إسبانيا النجمة الثانية على قمصانه بفوزه بلقب كأس العالم 2026 بعد الانتصار في المباراة النهائي على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد في البطولة التي أقيمت في أمريكا وكندا والمكسيك.

إسبانيا أبطال العالم 2026 للمرة الثانية بعد نسخة 2010.

سجل هدف اللقاء الوحيد فيران توريس.

وأقيم اللقاء على ملعب ميتلايف الذي عُرف خلال البطولة باسم نيويورك نيوجيرسي لأسباب تسويقية بصافرة تحكيمية سلوفينية من سلافكو فينتشيتش.

كما تواجد ثلاثي عربي في الطاقم التحكيمي بظهور الأردني أدهم مخادمة كحكم رابع ومواطنه محمد الكلاف تولى مهمة المساعد الاحتياطي، بالإضافة للقطري خميس المري الذي تواجد كحكم تقنية فيديو مساعد.

ووصل منتخب إسبانيا لـ 38 مباراة متتالية دون خسارة وهو ما يعني تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم إيطاليا.

وتعادل منتخب إسبانيا مع فرنسا وأوروجواي في قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم برصيد لقبين.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز في النهائي السادس له تاريخيا من أًصل 7 خاضها برصيد 4 ألقاب يورو و2 كأس عالم.

وأصبح منتخب إسبانيا ثاني من يحقق اللقب بعد الفوز على بطلين سابقين في مشواره (فرنسا والأرجنتين) بالبطولة بعد إيطاليا في 1982.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يحقق الفوز بلقب كأس العالم باستقبال أقل عدد من الأهداف برصيد هدف وحيد جاء أمام بلجيكا في ربع النهائي.

ولم يخسر منتخب إسبانيا في أي مباراة سجل خلالها فيران توريس بواقع 17 مباراة.

وأخير أصبح اللاروخا أول منتخب في تاريخ كرة القدم يجمع ألقاب بطولة أوروبا والعالم والأولمبياد معا في نفس الوقت.

وخسر ليونيل ميسي اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة 2014، واكتفى بلقب وحيد هو 2022 والذي جاء على حساب فرنسا.

والآن لن نسهر مجددا بعد نهاية رحلة طويلة امتدت 40 يوما وحُسمت بأفضل طريقة ممكنة.

واختتمت كأس العالم 2026 بـ 104 مباراة و308 هدفا وما يقارب 7 ملايين مشجع في المدرجات.

وحاز كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا جائزة هداف البطولة برصيد 10 أهداف وهو أيضا الهداف التاريخي للبطولة برصيد 22 هدفا.



























































































































































































لا فوريا أورو

تأسس الاتحاد الإسباني عام 1909 وخاض أول مباراة له في 1920 بالمشاركة في الأولمبياد وحينها حقق الإسبان الميدالية الفضية متفوقين على السويد وإيطاليا وهولندا.

تطورت كرة القدم الإسبانية وبحسب تقرير سابق لشبكة ESPN فإن أسلوب لعبهم كان " مباشرا وعدوانيا وحماسيا"، حتى أن مصطلح "فوريا" (الغضب) صِيغ لوصفه.

فيما كتب ديفيد جولدبلات بصحيفة "أريبا" عام 1939 بعد نهاية الحرب الأهلية: "الغضب الإسباني حاضر في جميع جوانب الحياة الإسبانية، وبشكل أكبر من أي وقت مضى. وفي الرياضة، يتجلى هذا الغضب بأبهى صوره في كرة القدم، وهي اللعبة التي يجد فيها الشعب الإسباني تعبيراً كاملاً عن قوته، وعادةً ما يفرض نفسه، في المنافسات الدولية، على الفرق الأجنبية الأكثر مهارةً ولكن الأقل عدوانية".

تأهل منتخب إسبانيا لكأس العالم 1950 لأول مرة وفي الجولة الأخيرة من دور المجموعات كان الفوز إلزاميا للتأهل أمام إنجلترا: "حظيت كرة القدم بشعبية واسعة بين مختلف الطبقات. ويُقال إن الهدف الإسباني الذي أقصى إنجلترا من البطولة سمعه جميع السكان".

لم يشارك منتخب إسبانيا في كأس العالم 1954 و1958، وفي الستينيات حقق منتخب إسبانيا لقب بطولة أوروبا بالفوز على الاتحاد السوفيتي في 1968.

غابت إسبانيا عن ساحة الألقاب ما يقارب 40 عامًا، عاد الغضب الأحمر "لا فوريا روخا" إلى تحقيق الألقاب على يد لويس أراجونيس في يورو 2008 ثم مع فيستني ديل بوسكي في كأس العالم 2010 ويورو 2012.

هدأت الأجواء في إسبانيا مجددا بخيبات آمل في كأس العالم واليورو دون تحقيق أي جديد، إلى أن جاء لويس دي لا فوينتي، توج بلقب دوري الأمم الأوروبية ويورو 2024 والآن كأس العالم ووصل لـ 38 مباراة دون خسارة متتالية محققا الرقم القياسي كأكثر منتخب خاض مباريات متتالية دون خسارة.

اتسم أسلوب دي لا فوينتي بالشراسة في الضغط واستعادة الكرة من منافسيه في أسرع وقت، والوصول لمرمى الخصم من أقل عدد تمريرات وحسم المباريات بهدوء.

وللمصادفة التتويج بلقبي كأس العالم 2010 و2026 يأتي متشابها بهدف في الشوط الإضافي الثاني مثلما فعل أندريس إنييستا من قبل وبأقدام لاعبين من برشلونة، كما كرروا ما حدث بتحقيق لقبي يورو وكأس العالم متتاليين.

في نهائي كأس العالم سيطرت إسبانيا بالطول والعرض وفي كل شيء لدرجة أننا لم نشعر بأي خطورة أرجنتينية، ليتحول الغضب الأحمر إلى غضب ذهبي ممزوج بالألقاب ليصبح "لا فوريا أورو" وليس "روخا".

التشكيل

بدأ منتخب إسبانيا المباراة رقم 50 له تحت قيادة لويس دي لا فوينتي في نهائي كأس العالم 2026، بدون أي تغييرات على الفريق الفائز أمام فرنسا في نصف النهائي.

وظهر لامين يامال في التشكيل الأساسي رغم تعرضه لإصابة عضلية في المران ليصبح ثالث أصغر لاعب يشارك في نهائي كأس العالم بعمر 19 عاما و6 أيام بعد جوسيبي بيرجومي وبيليه.

في المقابل أجرى ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين 3 تغييرات على تشكيل فريقه.

ولعب رودريجو دي بول بشكل أساسي على حساب جوليانو سيميوني، كما بدأ نيكولاس جونزاليس بدلا من لياندرو باريديس في الوسط.

وفي مركز الظهير الأيمن ظهر جونزالو مونتيل بدلا من ناهول مولينا.

وبدأ ليونيل ميسي أساسيا ليكون أول لاعب في تاريخ كأس العالم يشارك في النهائي أساسيا 3 مرات في نسخ 2014 و2022 و2026، وأكبر لاعب ميدان وليس حارس مرمى يخوض نهائي كأس العالم بعمر 39 عاما و25 يوما.

وصف المباراة

استحوذ لاعبو إسبانيا على اللقاء في الدقائق الأولى، وفي الدقيقة 5 جاء التهديد الأول.

تمريرة ثنائية بين يامال وداني أولمو جعلت الأول في منطقة الجزاء لكن تسديدته الضعيفة جاءت سهلة في يد إيميليانو مارتينيز.

نجم "لا روخا" لامين جمال يهدر فرصة ذهبية لافتتاح النتيجة pic.twitter.com/1ZyPUqGk7J — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 19, 2026

استمر استحواذ إسبانيا على الكرة ومحاولات لاعبي الأرجنتين لكسر الأوضاع ومحاولة اللعب على المرتدات.

في الدقيقة 15 وصل استحواذ إسبانيا لـ 70% مقابل 30% للأرجنتين.

تواصلت محاولات إسبانيا بتوسيع عرض الملعب من أجل إيجاد المساحات لكن دفاع الأرجنتين كان في الموعد.

هيمنة اللاروخا تسببت في ضعف الظهور الهجومي للأرجنتيني بـ تمريرتين فقط بشكل صحيح من أًصل 7 في الثلث الهجومي.

وفي الدقيقة 28 تدخل اوناي سيمون في الوقت المناسب وشتت الكرة بعد تمريرة خاطئة من باو كوبارسي مانعا أي خطورة لبطل العالم السابق.

الهدوء والسيطرة الإسبانية ومحاولات الاختراق من الأطراف واجهت دفاعا أرجنتينيا محكما.

وفي الدقيقة 39 صوّب ميكيل أويارزابال كرة قوية أرضية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها إيميليانو بثبات.

أويارزابال يهدد مرمى الأرجنتين بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، والحارس مارتينيز يتألق في صدها pic.twitter.com/XWnHJDYSJq — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 19, 2026

وأشهر الحكم بطاقة صفراء أولى في اللقاء لليساندرو مارتينيز مدافع الأرجنتين في الدقيقة 41 بعد ارتكاب خطأ تكتيكي على أويارزابال في منتصف ملعب إسبانيا.

وجاءت أخطر فرص الشوط الأول عن طريق مارك كوكوريا بتصويبة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 43.

وأجرى منتخب الأرجنتين أول تغيير في الدقيقة 44 بعدما طلب ليساندرو مارتينيز الخروج بسبب الإصابة وعوضه نيكولاس أوتاميندي.

شوط أول احتسب فيه الحكم 4 دقائق وقتا بدلا من الضائع لم تشهد أي جديد لينتهي بالتعادل السلبي.

45 دقيقة بدون أي تسديدة أرجنتينية واستحواذ إسباني وصل لـ 65%.

الاستراحة الأمريكية

استمرت استراحة بين الشوطين لمدة بسبب إقامة حفل بين الشوطين على الطريقة الأمريكية، والتي تحدث لأول مرة في تاريخ فيفا وكأس العالم.

بحضور شاكيرا ومادونا وكولد بلاي وجاستن بيبر وBTS والممثل جاسون سوديكيس المعروف بشخصية "تيد لاسو" في مسلسل كرة القدم الشهير، وبحضور رونالدو الظاهرة ورونالدينيو.

انتهى الشوط الأول في العاشرة إلا 5 دقائق وبدأ الثاني في الحادية عشر و22 دقيقة. توقف دام 27 دقيقة أي 12 دقيقة أكثر من المعتاد.

الشوط الثاني

أجرى منتخب الأرجنتين تغييره الثاني بنزول لياندرو باريديس بدلا من نيكولاس جونزاليس لمحاولة السيطرة على منتصف الملعب.

في بداية الشوط الثاني حاول أليكس باينا لكن تسديدته في الدقيقة 46 تصدى لها إيمليانو.

وبعد دقيقة تحصل منتخب الأرجنتين على ركنية أولى له في اللقاء، نُفذت دون أي خطورة.

وتحصل البديل باريديس على بطاقة صفراء بعد عرقلة في منتصف الملعب لداني أولمو.

في الدقيقة 54 لعب منتخب إسبانيا كرة مرتدة سريعة بين أويازرابال وفابيان رويز في عمق منطقة جزاء لكن دفاع الأرجنتين تدخل في الوقت المناسب.

وأجرى سكالوني التغيير الثالث في المباراة بمشاركة ناهول مولينا بدلا من جونزالو مونتيل في الجهة اليمنى في الدقيقة 58.

مرت ساعة على اللقاء بدون أي تسديدة أرجنتينية على مرمى سيمون.

أول تدخل من دي لا فوينتي جاء في الدقيقة 62 بمشاركة كل من بيدري وفيران توريس بدلا من فابيان رويز وأويارزابال.

وباغت أولمو خصومه بتصويبة أرضية قوية تصدى لها إيمليانو وحولها لركنية في الدقيقة 64.

تواصل الضغط الإسباني لكن دفاع السيلستي كان لهم بالمرصاد.

والبديل فيران كاد أن يهز الشباك لأول مرة برأسية قوية بعد عرضية لامين يامال لكن الكرة جاءت في يد مارتينيز في الدقيقة 66.

حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز يحرم البديل الإسباني فيران توريس من افتتاح التسجيل pic.twitter.com/xLGIeCjT6Q — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 19, 2026

في الدقيقة 69، أكمل سكالوني تغييراته الخمسة بمشاركة جوليانو سيميوني وفاكوندو ميدينا بدلا من رودريجو دي بول وكريستيان روميرو الذي خرج متأثرا بالإصابة.

وشارك ميكيل ميرينو البديل الذهبي في البطولة ونيكو ويليامز بدلا من أولمو وباينا في الدقيقة 75 في التغييرين الثالث والرابع لإسبانيا.

وحاول بيدري في الدقيقة 77 تهديد مرمى الأرجنتين من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة جاءت سهلة في يد الحارس.

وباغت كوبارسي الجميع بتصويبة صاروخية أبعدها إيميليانو بقبضة يده ثم شتتها الدفاع لركنية، تصويبة هي العاشرة لإسبانيا مقابل 0 للأرجنتين.

حارس مرمى منتخب "الألبيسيليستي" مارتينيز يواصل التألّق ويتصدّى لتسديدة كوبارسي القوية ! pic.twitter.com/mRHmcMUxNE — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 19, 2026

وكاد لابورت أن يخطف هدفا قاتلا في الدقيقة 81 برأسية بعد عرضية لامين لكنها وصلت سهلة في يد إيميليانو الذي تصدى لثامن فرصة له في المباراة.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لإنزو فيرنانديز بسبب الاعتراض على قرار الحكم في الدقيقة 82.

وحاول فيران توريس في الدقيقة 87 بتسديدة من لمسة واحدة أن يسجل بعد تمريرة رائعة من ميرينو لكن كرته مرت بجوار القائم دون خطورة.

وصوّب رودري كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكنها علت العارضة في الدقيقة 89.

وكما الشوط الأول احتسب الحكم 4 دقائق وقتا بدلا من الضائع في الشوط الثاني.

في الدقيقة 90+2 انقلبت الأوضاع رأسا على عقب، فرصة أرجنيتينية أولى وعرضية من جوليانو سيميوني أرضية تصدى لها سيمون.

لقطة شهدت أول لمسة للاعب أرجنتيني داخل منطقة جزاء إسبانيا طيلة 90 دقيقة.

وارتدت الكرة بلعبة سريعة سددها نيكو ويليامز أبعدها إيمليانو مارتينيز، وحاول لاعبو الأرجنتين استغلال الأمر بمرتدة سريعة لكن إنزو فيرنانديز تدخل بقوة على باو كوبارسي قبل اللحاق بالكرة.

وسرعان ما أشهر الحكم له بطاقة صفراء ثانية ثم حمراء ليكمل لاعبو الأرجنتين اللقاء بـ 10 لاعبين.

طرد لاعب وسط المنتخب الأرجنتيني إنزو فيرنانديز عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية. pic.twitter.com/8f0MQ0FmRX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 19, 2026

وأصبح إنزو سادس لاعب يُطرد في نهائي كأس العالم تاريخيا والثالث من الأرجنتين بعد طرد جوستافو ديزوتي، وبيدرو مونزون في نهائي 1990.

كما بات أول لاعب يُطرد منذ طرد جون هيتينجا مع هولندا ضد إسبانيا في نهائي 2010

بالإنذار الثاني لـ إنزو فيرنانديز، أصبحت الأرجنتين أكثر منتخب حصولا على إنذارات في نسخة 2026 من كأس العالم وتخطوا مصر بعدما وصلوا للإنذار الـ13.

وطالب ميسي بطرد كوكوريا بسبب تغطية فمه أثناء الحديث معه لكن الحكم رفض.

وتألق إيمليانو مارتينيز في التصدي لركلة حرة مباشرة سددها لامين يامال وحولها لركنية في الدقيقة 90+8، لينتهي الوقت الأصلي بدون أهداف.

🧤 Vital stop from Martínez to deny Yamal a dramatic late winner!#FIFAWorldCup | #Spain pic.twitter.com/9yM4l1n97b — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 19, 2026

الوقت الأصلي انتهى بـ 15 تسديدة إسبانيا مقابل 0 للأرجنتين، واستحواذ إسباني بنسبة 66%.

وبات منتخب الأرجنتين أول منتخب في تاريخ نهائي كأس العالم يفشل في تسديد أي كرة خلال 90 دقيقة.

الأشواط الإضافية

وصلنا للأشواط الإضافية في نهائي كأس العالم للمرة التاسعة في تاريخ البطولة، والثانية على التوالي، والخامسة بين آخر 6 نسخ.

وتألق إيمليانو في التصدي لرأسية من نيكو ويليامز في الدقيقة 93 مواصلا تألقه في اللقاء.

وأخيرا اهتزت الشباك لأول مرة.

سجل ويليامز في الدقيقة 96 الهدف الأول لإسبانيا لكن الحكم كان قد أطلق صافرته بداعي وجود خطأ على ميكيل ميرينو بداعي دهس قدم نيكولاس أوتاميندي قبل الهدف.

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هدف إسبانيا الملغي بسبب وجود خطأ لصالح أوتاميندي pic.twitter.com/V3HzWyNr3X — FilGoal (@FilGoal) July 19, 2026

وأكمل دي لا فوينتي تغييراته بمشاركة إريك جارسيا ومارتن زوبيميندي بدلا من إيمريك لابورت ورودري في الدقيقة 99.

وأتم سكالوني تغييراته بمشاركة ماركوس سينيسي بدلا خوليان ألفاريز في تغيير حاول من خلاله المدير الفني للتانجو غلق العمق أمام فرص إسبانيا المكثفة.

وكاد ميكيل ميرينو في الدقيقة 103 أن يسجل لكن رأسيته مرت بجوار القائم الأيسر للأرجنتين.

وتحصل سكالوني على بطاقة صفراء في الدقيقة 105 بسبب الاعتراض على قرار الحكم لعدم احتساب خطأ لسيميوني.

واحتسب الحكم 3 دقائق وقتا بدلا من الضائع في نهاية الشوط الأول.

الشوط الإضافي الثاني

وفي الدقيقة 106 أرسل ميرينو عرضية إلى نيكو ويليامز الذي مهد برأسيه الكرة لفيران توريس مطلقا تسديدة هزت الشباك معلنة الهدف الأول وسقوط جدار الأرجنتين الدفاعي.

سجل توريس الهدف رقم 25 له مع منتخب إسبانيا والأول له في كأس العالم.

وأصبح ثاني لاعب يسجل في نهائي كأس العالم لإسبانيا بعد أندريس إنييستا.

وبات ثاني بديل يسجل في نهائي كأس العالم منذ ماريو جوتزه مع ألمانيا ضد الأرجنتين في نهائي 2014.

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صناعة رائعة من نيكو ويليامز وإنهاء ولا أروع من فيران توريس 🤯pic.twitter.com/h8Hzb9daO0 — FilGoal (@FilGoal) July 19, 2026

وسجل توريس الهدف الثاني بعدما انفرد من منتصف الملعب في الدقيقة 114 لكن سرعان ما ألغي بداعي التسلل.

وزاد ميكيل ميرينو عن مرماه بوجه ومنع تصويبة صاروخية من ميسي في الدقيقة 117، تسديدة هي الأولى للأرجنتين في اللقاء.

وكاد البديل سينيسي أن يسجل لكن الدفاع شتت في الوقت المناسب بعد عرضية قوية من سيميوني في الدقيقة 120.

وأهدر جوليانو فرصة محققة لإدراك التعادل بعد ركنية نفذها ميسي ومرت من الجميع وسددها لكنها علت العارضة في الدقيقة 121، لتنتهي المباراة بفوز إسبانيا باللقب الثاني لكأس العالم.