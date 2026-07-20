كأس العالم - توريس ثاني لاعب يسجل لـ إسبانيا في النهائي

سجل فيران توريس مهاجم منتخب إسبانيا، هدفا في نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين، ليكرر إنجازا غاب عن نهائي البطولة لمدة 12 عاما.

ويواجه منتخب إسبانيا نظيره الأرجنتيني ويتقدم اللاروخا بهدف فيران توريس.

وأصبح هذا الهدف الثاني لإسبانيا في تاريخ نهائي كأس العالم بعد هدف أندريس إنييستا أمام هولندا 2010 ويعتبر الهدفان في الوقت الإضافي.

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صناعة رائعة من نيكو ويليامز وإنهاء ولا أروع من فيران توريس 🤯pic.twitter.com/h8Hzb9daO0 — FilGoal (@FilGoal) July 19, 2026

وبات توريس أول لاعب بديل يسجل في نهائي كأس العالم منذ ماريو جوتزه مع منتخب ألمانيا أمام الأرجنتين في نهائي نسخة 2014.

وسجل توريس هدفه في الدقيقة 106، بعدما شارك كبديل، ليكرر ما فعله جوتزه الذي هز شباك الأرجنتين في الدقيقة 113 خلال نهائي مونديال البرازيل.

ويعد هدف جوتزه في 2014 آخر هدف يسجله لاعب بديل في نهائي كأس العالم قبل هدف توريس.