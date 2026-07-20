كأس العالم - توريس ثاني لاعب يسجل لـ إسبانيا في النهائي

الإثنين، 20 يوليه 2026 - 00:53

كتب : FilGoal

هدف فيران توريس - إسبانيا - الأرجنتين

سجل فيران توريس مهاجم منتخب إسبانيا، هدفا في نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين، ليكرر إنجازا غاب عن نهائي البطولة لمدة 12 عاما.

ويواجه منتخب إسبانيا نظيره الأرجنتيني ويتقدم اللاروخا بهدف فيران توريس.

وأصبح هذا الهدف الثاني لإسبانيا في تاريخ نهائي كأس العالم بعد هدف أندريس إنييستا أمام هولندا 2010 ويعتبر الهدفان في الوقت الإضافي.

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وبات توريس أول لاعب بديل يسجل في نهائي كأس العالم منذ ماريو جوتزه مع منتخب ألمانيا أمام الأرجنتين في نهائي نسخة 2014.

وسجل توريس هدفه في الدقيقة 106، بعدما شارك كبديل، ليكرر ما فعله جوتزه الذي هز شباك الأرجنتين في الدقيقة 113 خلال نهائي مونديال البرازيل.

ويعد هدف جوتزه في 2014 آخر هدف يسجله لاعب بديل في نهائي كأس العالم قبل هدف توريس.

كأس العالم منتخب إسبانيا فيران توريس
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