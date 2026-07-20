كأس العالم - بطرد إنزو فيرنانديز.. رقم سلبي للأرجنتين في المباريات النهائية

دخل منتخب الأرجنتين تاريخ نهائيات كأس العالم برقم سلبي.

إنزو فيرنانديز النادي : تشيلسي الأرجنتين

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع إسبانيا على ملعب ميت لايف في نهائي كأس العالم 2026.

وتعرض إنزو فيرنانديز لاعب الأرجنتين للطرد بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بالدقيقة 94 من عمر المباراة.

وحصل إنزو على إنذارين ليحصل على البطاقة الحمراء.

وأصبح منتخب الأرجنتين أكثر منتخب يتعرض لاعبيه للطرد بالمباريات النهائية لكأس العالم بعد الطرد الثالث.

وكان لاعبين من الأرجنتين قد تعرضا للطرد في وقت سابق بنهائي 1990 وهما بيدرو مونزون وجوستافو ديزوتي.

وأصبح إنزو أول لاعب يطرد في نهائي كأس العالم منذ جون هيتينجا لاعب هولندا في نهائي نسخة 2010 ضد إسبانيا أيضا.

بالإنذار الثاني لإنزو أصبح منتخب الأرجنتين أكثر فريق حصولا على البطاقات في النسخة الحالية من كأس العالم بالوصول للإنذار 13 لتتخطى مصر صاحبة الـ 12 إنذارا.

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إنزو فرنانديز يحصل على بطاقة صفراء ثانية ويُطرد من المباراة بعد تدخله العنيف على كوبارسي pic.twitter.com/tFXhEQQ2dX — FilGoal (@FilGoal) July 19, 2026

وجاءت قائمة المطرودين من نهائي كأس العالم تاريخيا كالتالي:

-جوستافو ديزوتي (الأرجنتين) ضد ألمانيا – نهائي 1990.

-بيدرو مونزون (الأرجنتين) ضد ألمانيا – نهائي 1990.

-مارسيل ديساييه (فرنسا) ضد البرازيل – نهائي 1998

-زين الدين زيدان (فرنسا) ضد إيطاليا – نهائي 2006

-جون هيتينجا (هولندا) ضد إسبانيا – نهائي 2010

إنزو فيرنانديز (الأرجنتين) ضد إسبانيا – نهائي 2026

وستتجه المباراة للأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.