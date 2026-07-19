اتحاد الكرة يحدد موعد اختبارات اللياقة البدنية للحكام استعدادًا للموسم الجديد

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد إجراء اختبارات اللياقة البدنية لحكام الدوري الممتاز ودوري المحترفين، ضمن استعداداته لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد، في إطار خطة لجنة الحكام لتجهيز الحكام بدنيًا وفنيًا قبل بداية المسابقات الرسمية.

وقرر الاتحاد إقامة اختبارات اللياقة البدنية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 29 و30 يوليو الجاري، على ملعب نادي النصر بمصر الجديدة، على أن تبدأ الاختبارات في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

وتأتي هذه الاختبارات كأحد الشروط الأساسية لتحديد جاهزية الحكام للمشاركة في إدارة مباريات الموسم الجديد، إذ يخضع الحكام لعدد من الاختبارات البدنية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي تقيس القدرة على التحمل والسرعة والجاهزية البدنية، لضمان مواكبة نسق المباريات طوال الموسم.

ومن المنتظر أن تشهد الاختبارات مشاركة حكام الساحة والمساعدين المرشحين لإدارة مباريات الدوري الممتاز ودوري المحترفين، تحت إشراف لجنة الحكام، التي تسعى لرفع المستوى البدني للحكام.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق رحيل لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز واللجنة الفنية وتكليف إدارة الحكام بإدارة بتسير شئون لجنة الحكام لحين اختيار لجنة جديدة قبل انطلاق الموسم.