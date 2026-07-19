كأس العالم - رقم سلبي للنهائي وآخر لـ الأرجنتين

الأحد، 19 يوليه 2026 - 23:08

كتب : FilGoal

ميسي ولامين يامال

سجل الشوط الأول نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين رقما سلبيا في التسديدات على المرمى.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره الإسباني وانتهى الشوط الأول بين المنتخبان بالتعادل بدون أهداف.

وشهد الشوط الأول 3 تسديدات فقط، وهو أقل عدد من التسديدات في شوط أول بنهائي كأس العالم منذ بدء تسجيل الإحصائيات عام 1966.

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ولم يسدد منتخب الأرجنتين أي كرة على المرمى خلال الشوط الأول، في واقعة تحدث للمرة الأولى منذ عام 1966 في أي مباراة له بكأس العالم.

وتأهل منتخب الأرجنتين لنهائي كأس العالم متصدرا المجموعة العاشرة التي ضمت كل من الأردن، والجزائر والنمسا.

وخاض منتخب الأرجنتين مباراة دور الـ32 أمام كاب فيردي وحقق انتصارا مثيرا بـ3-2، وكرر النتيجة ذاتها أمام مصر في دور الـ16 قبل أن يحقق انتصارا أمام سويسرا 3-1 في الدور ربع النهائي.

وانتصر منتخب الأرجنتين أمام إنجلترا بهدفين لهدف في نصف نهائي كأس العالم، ليضرب موعدا مع إسبانيا في نهائي كأس العالم.

وتأهل منتخب إسبانيا لنهائي كأس العالم بعدما تصدر المنتخب المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

وحقق انتصارا كبيرا أمام النمسا في دور الـ32 بنتيجة 3-0، وتأهل على حساب البرتغال من دور الـ16 بهدف مقابل لا شيء.

ليواجه بلجيكا في الدور ربع النهائي ويحقق انتصارا مثيرا بهدفين لهدف، ثم يحقق انتصارا ثمينا أمام فرنسا بهدفين مقابل لا شيء.

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