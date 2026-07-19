الرياضية السعودية: الأهلي يرفض عرضا من اتحاد جدة لضم إمام عاشور

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تقدم اتحاد جدة بعرض لضم إمام عاشور لاعب الأهلي.

وفقا للرياضية فإن العرض وصل إلى 6 ملايين دولار للتعاقد مع اللاعب، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار كراتب للاعب.

وأشار الصحيفة إلى أن الأهلي قد رفض العرض وتمسك بالحصول على مقابل مادي أكبر.

كما تلقى الأهلي عرضا من الاتحاد لضم مروان عطية مقابل 3 ملايين دولار بالإضافة إلى 2.5 مليون دولار كراتب سنوي ولكن من غير المرجح أن يتم الموافقة على العرض أو التفريط في اللاعب.

ولعب إمام عاشور البالغ 28 عامًا في 247 مباراة، سجَّل خلالها 53 وصنع 37 هدفًا.

ويرتبط إمام عاشور بعقد مع الأهلي حتى صيف 2028.

وشارك الثنائي في مباريات منتخب مصر الـ5 في كأس العالم 2026.

قبل أيام، ذكر موقع celtsarehere أن مارتن أونيل مدرب سيلتك الاسكتلندي استفسر شخصيا عن إمكانية ضم إمام عاشور نجم منتخب مصر هذا الصيف.

وذلك بعد تألقه اللافت في نهائيات كأس العالم 2026 مع المنتخب المصري.

وأضاف التقرير أن أونيل الذي يقيّم عدة خيارات لتدعيم خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد يهتم كثيرا بإمكانية ضم لاعب وسط الأهلي.

يذكر أن سيلتك توج بلقب الدوري الأسكتلندي الموسم المنصرم، وسيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أشار التقرير إلى أنه من غير المتوقع أن يمدد إمام عاشور عقده مع الأهلي، في ظل سعيه للانتقال إلى أوروبا.

وأفاد التقرير بأن نادي كوفنتري سيتي دخل في سباق التعاقد مع الدولي المصري، في ظل اهتمام شخصي من مدربه فرانك لامبارد بضمه.

جدير بالذكر أن كوفنتري سيتي تأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

وبحسب التقرير، فإن التعاقد مع إمام عاشور سيكلف نحو 4 ملايين جنيه إسترليني.

وانضم لاعب غزل المحلة والزمالك السابق إلى الأهلي في صيف 2023 قادما من ميتيلاند الدنماركي.

وسجل عاشور هدفين في كأس العالم 2026، الأول ضد بلجيكا بتسديدة صاروخية، والثاني أمام أستراليا برأسية قوية.

الهدفان كانا باكورة الأهداف الدولية لإمام عاشورالذي لعب 34 مباراة بقميص الفراعنة.