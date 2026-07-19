الرياضية السعودية: الأهلي يرفض عرضا من اتحاد جدة لضم إمام عاشور

الأحد، 19 يوليه 2026 - 22:03

كتب : FilGoal

هدف إمام عاشور - مصر - أستراليا

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تقدم اتحاد جدة بعرض لضم إمام عاشور لاعب الأهلي.

وفقا للرياضية فإن العرض وصل إلى 6 ملايين دولار للتعاقد مع اللاعب، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار كراتب للاعب.

وأشار الصحيفة إلى أن الأهلي قد رفض العرض وتمسك بالحصول على مقابل مادي أكبر.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - الرياضية: إمام عاشور ومروان عطية على رادار اتحاد جدة.. وخطوة منتظرة إمام عاشور: الدقائق الأخيرة أمام الأرجنتين كانت قاسية.. ووالدتي أنقذتني من النيران محافظ الدقهلية يكرم إمام عاشور.. ويعلن موعد استقبال ياسر إبراهيم إمام عاشور: صلاح لا يعوض.. وهذا ما حدث في لقطة حسام حسن الشهيرة

كما تلقى الأهلي عرضا من الاتحاد لضم مروان عطية مقابل 3 ملايين دولار بالإضافة إلى 2.5 مليون دولار كراتب سنوي ولكن من غير المرجح أن يتم الموافقة على العرض أو التفريط في اللاعب.

ولعب إمام عاشور البالغ 28 عامًا في 247 مباراة، سجَّل خلالها 53 وصنع 37 هدفًا.

ويرتبط إمام عاشور بعقد مع الأهلي حتى صيف 2028.

وشارك الثنائي في مباريات منتخب مصر الـ5 في كأس العالم 2026.

قبل أيام، ذكر موقع celtsarehere أن مارتن أونيل مدرب سيلتك الاسكتلندي استفسر شخصيا عن إمكانية ضم إمام عاشور نجم منتخب مصر هذا الصيف.

وذلك بعد تألقه اللافت في نهائيات كأس العالم 2026 مع المنتخب المصري.

وأضاف التقرير أن أونيل الذي يقيّم عدة خيارات لتدعيم خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد يهتم كثيرا بإمكانية ضم لاعب وسط الأهلي.

يذكر أن سيلتك توج بلقب الدوري الأسكتلندي الموسم المنصرم، وسيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أشار التقرير إلى أنه من غير المتوقع أن يمدد إمام عاشور عقده مع الأهلي، في ظل سعيه للانتقال إلى أوروبا.

وأفاد التقرير بأن نادي كوفنتري سيتي دخل في سباق التعاقد مع الدولي المصري، في ظل اهتمام شخصي من مدربه فرانك لامبارد بضمه.

جدير بالذكر أن كوفنتري سيتي تأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

وبحسب التقرير، فإن التعاقد مع إمام عاشور سيكلف نحو 4 ملايين جنيه إسترليني.

وانضم لاعب غزل المحلة والزمالك السابق إلى الأهلي في صيف 2023 قادما من ميتيلاند الدنماركي.

وسجل عاشور هدفين في كأس العالم 2026، الأول ضد بلجيكا بتسديدة صاروخية، والثاني أمام أستراليا برأسية قوية.

الهدفان كانا باكورة الأهداف الدولية لإمام عاشورالذي لعب 34 مباراة بقميص الفراعنة.

الأهلي الدوري السعودي اتحاد جدة إمام عاشور
نرشح لكم
خبر في الجول - البلغاري إيفياليو بيتيف ينضم للمرشحين لتدريب الزمالك زد يخوض 4 وديات في تركيا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد فيفا يرفع قضية سانت إيتيان من قضايا الزمالك الأهلي يعلن التعاقد مع سفيان بنجديدة كأس العالم - بيراميدز يكشف موعد انضمام لاعبيه الدوليين إلى فترة الإعداد طاهر محمد مستمر مع الأهلي حتى 2029 "حياتي هنا وروحي هنا".. رسالة من حسين الشحات لجماهير الأهلي خبر في الجول - جناح حرس الحدود يتمم انتقاله إلى بترول أسيوط
أخر الأخبار
الرياضية السعودية: الأهلي يرفض عرضا من اتحاد جدة لضم إمام عاشور 46 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم - يامال وكوبارسي يحققان رقما مميزا بمشاركتهم في النهائي ساعة | في المونديال
بادو الزاكي مدربا لمنتخب الأردن ساعة | الوطن العربي
كأس العالم - مساعد مدرب الأرجنتين: اليوم يظهر المعدن الحقيقي لكل لاعب ساعة | في المونديال
تقرير مغربي: كاف يتجه لرفع عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر نهائي كأس العالم – إسبانيا (0)-(0) الأرجنتين.. إنذار أول ليساندرو ساعة | في المونديال
خبر في الجول - البلغاري إيفياليو بيتيف ينضم للمرشحين لتدريب الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - ليفاندوفسكي: ميسي لا يصدق.. والأرجنتين تلعب من أجله 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 2 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 3 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش 4 نهائي كأس العالم – موعد لقاء الأرجنتين ضد إسبانيا.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات